Astrotarocchi 8 Novembre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE giornata dove si cerca di superare la confusione e la sopportazione di alcuni eventi per poter cambiare la direzione e arrivare alla vostra meta, giornata dove un po’ di nervosismo c’e’ ma si supera

TORO possono arrivare nuovi accordi anche fortunati, e non necessariamente sono lavorativi, e comunque cercherete di pianificare un po’ tutto, al migliore dei modi, per chi lavora in campo artistico, puo’ esserci un nuovo rilancio benefico per l’attivita’, giornata dove si progetta molto

GEMELLI migliora decisamente l’umore e si fa chiarezza du qualcosa si moltiplicano i sforzi per risolvere qualcosa e nell’arco della giornata si risolve, la giornata puo’ risultare un po’ stancante

CANCRO qualcosa si chiude e si apre altro piu’ soddisfacente e se si tratta di lavoro, anche piu’ remunerativa, c’e’ infatti un nuovo inizio che nonostante le difficolta’, sara’ decisamente migliore, quindi avanti tutta senza problemi

LEONE per un colpo di fortuna e un cambiamento di direzione che darete a qualche questione, si risolve e si puo’ andare avanti, a volte la fortuna aiuta gli audaci, e voi lo siete

VERGINE arrivano piccoli colpi di fortuna che risollevano un umore non proprio brillante, possono arrivare aiuti insperati, soldi extra, insomma la giornata sembra avere uno spiraglio di sole che male non fa

BILANCIA la giornata chiarisce alcune cose e si da’ inizio a una probabile nuova idea che nel tempo dimostrera’ che avevate ragione a pensarla cosi, provate a dar retta all’intuito potreste avere ragione

SCORPIONE qualche notizia vi cambiera’ un po’ l’umore, vi mettera’ qualche dubbio, ma niente paura, nell’arco della giornata si chiarisce il dubbio e torna la serenita’,

SAGITTARIO oggi super indaffarati, incontri, scambi e proposte da valutare sul lavoro. Saranno tutti incontri molto interessanti

CAPRICORNO per i single un flirt o una nuova interessante conoscenza sono dietro l’angolo, invece sul lavoro si vedranno approvare progetti e arrivare aumenti o degli extra.

ACQUARIO Attenzione a non innescare liti sul lavoro o tra le amicizie, potrebbe bastare davvero poco per creare uno screzio Sul lavoro mostratevi organizzati e sicuri, ma non strafate per oggi.

PESCI Giornata dove tutto e’ nel frullatore, ma sapete anche molto bene dove sono le ragioni e i torti , non fatevi prendere dalla confusione e dai fastidi, piano piano la verita’ uscira’ fuori



Buona giornata



