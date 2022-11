Astrotarocchi: 8 novembre 2022

🌚Ariete giornata ottima in generale per voi, in particolar modo fate attenzione alla fortuna che sembra esservi amica, molto favorito il settore economico

🌕Toro anche per voi ottima giornata all’insegna delle soluzioni che si trovano facilmente e favorito anche per voi in particolare modo le finanze

🌖Gemelli oggi un corteggiatore potrebbe farsi avanti ma la giornata e’ ottima anche per riconoscimenti di varia natura e in generale migliora tutta la situazione compreso il lavoro

🌗Cancro ostacoli su cui volerete tranquillamente, a volte basta cambiare per qualche chilometro la strada e la giornata prende un’altra piega. La vostra e’ un ottima giornata

🌘Leone ansia nervosismo e confusione non vi fanno aprire la giornata al top, ma attenzione in particolare a battibecchi e discussioni sterili e inutili, netto miglioramento nel pomeriggio sera

🌑Vergine nella testa le idee sono chiare, all’improvviso sceglierete di voler a tutti i costi i riconoscimenti che vi spettano sia in termini economici sia in termini personali, e oggi iniziate a chiedere quello che vi spetta, avete tutte le ragioni del mondo

🌒Bilancia attenzione a piccoli colpi di fortuna che arrivano nei piu’ svariati modi, lavoro, una mano all’improvviso, una piccola vincita e chi piu’ ne ha piu’ ne metta tenete le antenne dritte

🌓Scorpione affetto e amore non vi mancheranno, qualcuno vi inizia a corteggiare, possibili inviti nei prossimi giorni, se v’interessa continuate, diversamente andate oltre

🌔Sagittario state studiando qualcosa che vi permettera’ di guadagnare di piu’ sono prossime entrate extra

🌕Capricorno qualcosa vi sta disturbando il pensiero, non fermatevi a guardare quello che non e’ andato come volevate ma guardate quello che avete costruito, non e’ poca roba, cercate di essere positivi

🌖Acquario se qualcosa non va come volete o e’ bloccata e’ necessario cambiare la strada, se non lo fate voi, non lo fara’ nessuno per voi

🌗Pesci il desiderio piu’ grande e’ risolvere i settori che non vanno e con calma si sistemeranno sia settore economico che sentimentale con una bella soddisfazione per voi

🌘Buona giornata 🌘

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

