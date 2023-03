Astrotarocchi 8 marzo 2023

-Ariete arriveranno dei soldi probabilmente per qualcosa che avete fatto in passato e avete un ottima energia per affrontare qualunque situazione che sarebbe opportuno, se c’e’ in ballo, di cominciare

-Toro ci sara’ un momento di grande felicita’, di abbondanza o semplicemente le cose inizieranno a marciare del giusto verso rimanete solide nel vostro ” giardino ” e coltivatelo ( il vostro dentro ) come se fosse un piccolo Eden

-Gemelli ci sara’ chiarezza su una questione e dove c’e’ una rottura e’ possibile una riconciliazione e nuovi accordi, anche per voi si apre un periodo migliore, dove quanto meno tutto e’ un po’ piu’ lineare

-Cancro per chi vive una relazione extra ci sono scelte da fare e non e’ facile sotto l’effetto della passione, ma si dovranno fare e si scegliera’ quello che per voi e’ la cosa migliore, per gli altri comunque ci sono scelte che non vanno piu’ rimandate nel tempo

-Leone la speranza di essere compresi dalle persone di cui vi fidate e’ molto alta e fate bene, sarete ben compresi nelle vostre motivazioni, sperate, piu’ in generale di risolvere velocemente qualcosa e cosi sara’

-Vergine Per voi sono in arrivo colpi di fortuna delle belle sorprese delle svolte positive a situazioni a cui proprio non pensate e ci possono essere anche riprese di rapporti, un periodo davvero molto bello

-Bilancia mettere punti non e’ mai troppo piacevole, ma a volte si deve a se stessi, ricominciare e appassionarsi magari a qualcosa che ci porti un risultato, non e’ poi cosi male, basta anche solo crederci

-Scorpione ci sono energie battagliere nell’aria, forse e’ il caso o di combattere e andare oltre, o di rimanere in protezione perche’ qualunque cosa sia, voi la supererete

-Sagittario avete grande determinazione e coraggio per cambiare totalmente le carte in tavola, supererete senza alcuna difficolta’ gli ostacoli che si presenteranno e vi avviate a spiccare il volo e sara’ un volo bellissimo

-Capricorno attenzione alle azioni basse di qualcuno che non sa come passare il tempo, non raccontate di nuovi progetti, nuove situazioni, cercherebbe in tutti i modi di mettere i bastoni fra le ruote, meglio tenere certe cose per voi

-Acquario siete molto legati alla famiglia che in questo momento vi e’ molto vicino, anche se a volte bisogna sopportare alcune cose, c’e’ da dire che quando funziona questa, funziona tutto meglio

-Pesci c’e’ qualche sorpresa in arrivo o un aiuto da qualcuno e in qualche settore, dovrebbe essere lavoro, finalmente si comincia a vedere il sole e la fortuna ricomincia a girare, non escludo possibili inviti

Buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

Segui Cristina Olmi sul suo gruppo Facebook