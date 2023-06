Astrotarocchi 8 giugno 2023

⭐️⭐️⭐️Astrotarocchi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️8 Giugno 2023 di Cristina Olmi⭐️⭐️



⭐️Ariete arrivano le gratificazioni e anche un cambiamento che puo’ essere tornare da qualche parte o rientrare in qualche posto o situazione che gia’ conoscete, ma che e’ molto favorevole in questo momento, approfittatene

⭐️Toro arriva qualche nuovo corteggiatore o un invito specifico da parte di qualcuno che da tempo aspettate, dovrete fare una scelta se seguire l’istinto o la ragione, e le notizie possono essere anche di amici

⭐️Gemelli si fa chiarezza su qualcosa che sta molto a cuore, ma ancora un po’ di confusione persiste, fate attenzione a quello che dite, potrebbe ferire involontariamente qualcuno

⭐️Cancro in mente avete un idea, qualcosa e vi muovete verso un amica / o forse per chiarire, perche’ un po’ di confusione o qualche problemino c’e’, ma niente che non si possa risolvere con un buon dialogo

⭐️Leone non preoccupatevi se un motivo valido non c’e’ cercate di fare quello che potete con quello che avete e andate avanti, a volte le soluzioni e le risposte arrivano da sole

⭐️Vergine arrivano notizie di famiglia e risoluzioni a beghe familiari o con persone che un tempo vi erano amiche forse occorrera’ la mediazione di qualcuno, ma ci saranno buone soluzioni per tutti

⭐️Bilancia ci sono questioni che vi fanno stare tesi ma ora serve concentrazione ed osservare attentamente quello che accade intorno a voi, prevenire mosse e evitare problemi si puo’

⭐️Scorpione i progetti che avete in mente, sono ottimi ma il consiglio e’ sempre lo stesso, parlatene solo se strettamente necessario.

⭐️Sagittario la chiave c’e’ per aprire una porta che per voi e’ molto difficile da aprire ma prima di questo dovete pensare bene, e se cercate attentamente una soluzione la trovate, riflettete

⭐️Capricorno qualche ora della giornata sara’ molto pesante ma si alleggerisce il carico a mano a mano che passano le ore e’ solo stanchezza e tanta pesantezza, a cui potrete ovviare, facendo per una volta una cosa che vi piace fare, coltivate un hobby

⭐️Acquario ci sono accordi e patti con qualcuno, anche forse solo per una vacanza, un qualcosa di pratico, giornata nonostante tutto appagante e bella intensa

⭐️Pesci siete molto piu’ forti di quello che pensate, il banco di prova e’ molto pesante ma riuscirete nonostante tutto a risolvere le questioni in sospeso. Abbiate fede