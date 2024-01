Astrotarocchi 8 gennaio 2024

Astrotarocchi 08 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete avete la sensazione che qualcuno nella cerchia degli amici non sia sincero, dovrete prendere delle decisioni e forse fare un discorso chiaro, e la questione si sistema, la giornata e’ attiva e senza grandi scossoni

Toro la giornata anche per voi e’ incentrata su una scelta che sembra difficile da fare, chiuderete qualcosa che ormai non ha piu’ senso tenere in piedi e iniziate un nuovo capitolo, arrivano comunicazioni di qualcuno che poco vi va a genio, ma e’ veloce la cosa, il resto della giornata va tranquilla

Gemelli giornata tranquilla anche se faticosa e qualcuno vi osserva e cerca di capire quello che fate, insomma tiene d’occhio la situazione e comunque non crea nessun problema, si risolve anche qualcosa oggi

Cancro oggi giornata tranquilla, mantenete la serenita’ raccolta in questi giorni e probabile sentiate o incontrate qualche amico, la giornata e’ stabile, forse un po’ statica a tratti, ma comunque scorre bene, se dovete cominciare qualcosa fatelo oggi

Leone arrivano ottime notizie riguardo forse il lavoro o qualcosa comunque che avete fatto ed e’ andata bene, le soddisfazioni ma anche i riconoscimenti sono in arrivo, la giornata e’ buona

Vergine anche se vorreste fare molto oggi per qualche impedimento non e’ vi sara’ possibile fare tutto, niente panico, gia’ domani sara’ diverso, comunque la giornata nonostante tutto sara’ abbastanza tranquilla

Bilancia un accordo all’improvviso, anche se voi temete di no, verra’ rispettato, arriva un momento veramente molto positivo da sfruttare al massimo, ottima energia e buone situazioni che si mettono a posto, la giornata e’ tranquilla

Scorpione a volte un po’ la fantasia di essere affettuosi e amorevoli la fanno passare, ma voi siete di buon cuore, e nonostante tutto di fronte alla richiesta di una mano, voi accettate sempre, e anche stavolta lo farete, ma avrete in cambio soddisfazioni e riconoscimenti, la giornata e’ tranquilla

Sagittario alcune esperienze segnano, ma servono per andare avanti non cedete alla tentazione di mandare tutto all’aria e’ solo una giornata un po’ agitata, ma se rimanete tranquilli, alla fine avrete la vostra soddisfazione quindi keep e calm

Capricorno lentamente parte un nuovo inizio per voi, si cambia direzione e si arriva a prendersi riconoscimenti e meriti, tutto quello che avete seminato lo raccogliete e direi che non sempre va cosi, un ottima giornata per voi

Acquario la giornata e’ tranquilla ma arrivano comunicazioni che v’impongono delle decisioni, prendetele pure tranquillamente che le farete giuste, e ritornate subito alla serenita’

Pesci in testa c’e’ la voglia di non pensare con i sentimenti ma in maniera razionale, e in parte avete ragione, ma non siete proprio tipi da vivervi le cose senza metterci la passione e infatti questo dura il tempo di una giornata, poi passa



Buona giornata a tutti 🌞

