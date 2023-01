Astrotarocchi 8 Gennaio 2023

-Ariete inizia un sodalizio con qualcuno, o vi verra’ proposto che andra’ molto bene nel tempo, non indugiate troppo

-Toro siete nella fase della progettazione, non vi e’ chiaro ancora se rimanere o spostare l’attenzione ancora verso qualcosa che comunque vi attira molto, riflettete si ma agite anche

-Gemelli ci sono mete difficili a volte da raggiungere, riuscirete ad arrivarci, nel frattempo tutto e’ un po’ faticoso, prendete un po’ di riposo

-Cancro qualcosa vi crea ansia e sembra che voglia anche ingigantirsi, provate a guardare le cose da fuori voi, e vi renderete conto che e’ meno pesante tutto rispetto a come vi sembra

-Leone i cambiamenti per ora sono ostacolati ma a quello che vorrete arrivare c’arriverete, la strada si sblocchera’ a breve

-Vergine avete un’idea da mettere in campo, vi occorrera’ furbizia per fare delle scelte. Ne uscirete comunque vincenti

-Bilancia Notizie dal lavoro, qualcosa cambia ma in meglio, c’e’ il riconoscimento di quello che valete e ve lo diranno

-Scorpione per voi giornata al top ottime energie e una bella dose di fortuna che non guasta mai, le idee saranno chiarissime

-Sagittario la fortuna non bussa due volte, ma per voi nella giornata di oggi non ci sono dubbi che possa accadere, o una piccola vincita o la mano di qualcuno che non v’aspettate, e’ un ottima giornata

-Capricorno nuovi inizi dove camminare sembra difficile ma non lo e’, abbiate fede e fiducia in voi stessi

-Acquario notizie o piccoli battibecchi in famiglia nulla di preoccupante, sembrano battibecchi che comunque finiscono in risata

-Pesci situazioni economiche iniziano a risolversi e qualche cosa da sistemare con un ente, dove c’e’ confusione ma tutto comunque si risolvera’



Buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale