Astrotarocchi 8 Febbraio 2024 di Cristina Olmi



Ariete ci saranno delle chiacchiere amichevoli con qualche amico e comunque finisce anche qualche preoccupazione ed e’ un periodo propizio per i cambiamenti quindi approfittate se dovete farne in questi giorni

Toro passata la confusione iniziale della giornata riordinerete subito le idee e lavorerete sodo per mettere in campo quello che avete in mente e che porta una bella soddisfazione giornata ottima

Gemelli a qualcuno potrebbe partire una critica di troppo, potrebbe ferirvi se la critica e’ inutile e sterile, siccome di questo si tratta, e’ bene andare oltre e non stare li a pensare, la gente quando non ha di meglio da fare, parla, spesse volte a sproposito

Cancro una decisione repentina e improvvisa, inaspettatamente vi fara’ dare una svolta a una situazione in sospeso e si risolve, quindi se la scelta e’ fatta d’istinto funzionera’ molto bene, la giornata e’ buona

Leone qualcosa sembra doversi muovere, ma pur essendo un po’ svogliati, l’idea vi verra’ quindi con l’astuzia vi muovete verso qualcosa che e’ nuovo e che vi rallegrera’ un po’ l’umore che in questi giorni e’ ballerino. La giornata e’ buona per voi

Vergine fine delle ansie e un po’ anche delle perdite economiche se ce ne sono state, e finalmente torna la serenita’ e la stabilita’ per i prossimi giorni vi rasserenerete un po’ e fine anche un po’ delle corse, la giornata e’ buona

Bilancia c’e’ un po’ di preoccupazione per la situazione economica ma state andando verso la risoluzione di un problema e vedrete e’ meno peggio di quello che sembra. Rilassatevi un po’

Scorpione arrivano notizie da persone amiche, c’e’ un po’ di sopportazione non avete troppo tempo da perdere e avete progetti da portare avanti, e questo un po’ vi rallenta, ma niente paura, farete tutto in tempo utile, la giornata scorre comunque bene

Sagittario c’e’ una buona amicizia che non so in che modo ma vi portera’ fortuna, o forse la grande fortuna e’ averne di sinceri, e comunque in compagnia si faranno grandi progressi, e torna un bel sole a splendere che porta tanta buona energia e tanto di tutto, la giornata e’ ottima

Capricorno In segreto, dentro di voi, sperate in un aggiustamento della vita sentimentale, i vostri sentimenti sono molto forti, e sinceri, riuscirete ma c’e’ bisogno di aspettare che l’Universo metta in campo le sue forze e solo allora avrete il via libera arrivera’ anche per voi

Acquario ci sono scelte che dovrete fare e che davvero vi creano qualche disagio, state sereni, e dormiteci su, la notte veramente porta consiglio e vedrete che il giorno dopo saprete cosa fare la giornata e’ un po’ tesa

Pesci e’ ora di sorridere e di pensare a voi stessi, a quello di cui necessitate e sopratutto come arrivare a conquistarvelo senza se e ma, e’ troppo tempo che pensate a tutto, un po’ di sano egoismo non guasta, la giornata e’ buona



Buona giornata ❤