Astrotarocchi 8 Febbraio 2023

-Ariete si fa chiarezza su dei riconoscimenti che non vi sono stati dati e ci sono piu’ strade da poter prendere. Troverete la via giusta per ottenerli

-Toro ci sono dei cambiamenti che stanno presentando ostacoli, ma non mollate il colpo, ci vorra’ piu’ tempo e molta calma, ma li farete

-Gemelli c’e’ un po’ di ansia per il lavoro che giustamente avete a cuore, un po’ di sopportazione e a breve tornera’ tutto a posto

-Cancro per voi e’ una giornata piena di sole anche se c’e’ il tempo brutto, siete pieni di energia e pieni di voglia di fare, si chiudono questioni in sospeso

-Leone vengono e vanno comunicazioni anche fortunate, quindi notizie che vi fa comodo sapere. Per ora alcune cose non si risolvono occorre pazienza

-Vergine aspettate comunicazioni o persone che al momento non si muovono, ci sono degli ostacoli che verranno superati in brevissimo tempo

-Bilancia ci sono cose che si ripetono e da queste s’impara cosa bisogna evitare, non si ripetono per caso, cercate di evitare voi situazioni che possono creare problemi, ma traetene insegnamento

-Scorpione cambierete idea su qualcosa, ma e’ lecito senza nessun senso di colpa, anche tornare sui propri passi, se fossimo macchine perfette, non avremmo problemi

-Sagittario arrivano battibecchi e discussioni, con un sorriso elegante evitate e andate oltre, non e’ il momento di discutere

-Capricorno gli accordi per qualcosa non sono molto chiari, andate a fondo alle questioni e solo se perfettamente convinti portateli avanti

-Acquario arriva qualcosa di nuovo e inaspettato, non abbiate paura e i primi passi sono sempre difficoltosi, ma starete bene in piedi ed e’ una cosa che puo’ cambiare completamente tutti i vostri progetti

-Pesci gli ostacoli li avete imparati a saltare, ma e’ ora che anche voi poniate delle difficolta’ per vedere gli altri quanto sono disposti a saltare e ne vedrete delle belle



