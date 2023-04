🎀🎀Astrotarocchi 🎀🎀

8 Aprile 2023 di Cristina Olmi



🎀Ariete da voi ci si aspetta sempre un po’ di battaglia di azione che farete per difendervi dall’attacco di qualcuno che di meglio non ha da fare, avete radici forti e solide, non sara’ un ostacolo che vi abbattera’, combattete la vostra battaglia e proseguite per la vostra strada senza nemmeno voltarvi

🎀Toro state provando una grande nostalgia per qualcuno che amate, e’ normale si acutizza nei giorni in cui vorremmo fosse presente, ci sono ancora delle montagne da scalare, ma in tutto questo saremo sicuramente aiutati dalla convinzione che al di la’ di questa cima c’aspetta la consolazione e il benessere, oltre che al successo, diamoci da fare

🎀Gemelli c’e’ una protezione, un conforto un aiuto da un angelo che e’ vostro guardiano e vi portera’ benefici fortuna, una sorte favorevole anche nei momenti peggiori, potete tentare una piccola giocata, qualche possibilita’ di vincita c’e’, sempre con moderazione

🎀Cancro c’e’ un uomo che dara’ una notizia non proprio simpatica, c’e’ qualche ostacolo imprevisto da superare, ma un’altra persona vi dara’ la dritta giusta per risolvere molto velocemente tutto, con la buona pace di tutti, quindi niente paura

🎀Leone se siete in viaggio potreste avere dei ritardi che non sono per voi un vero impedimento, ma si trasformeranno in occasione fortunata da sfruttare al meglio che potete, un evento davvero straordinario e finalmente vi sentirete leggeri come l’aria, state tranquilli per voi, nulla e’ impossibile

🎀Vergine attenzione a qualcuno che la realta’ la gira come pare a lui / lei senza minimamente tenere conto della vostra sensibilita’, cerca d’incantarvi per portarvi via qualcosa, anche solo la buona fede, potrebbe dire delle cose non vere di voi, ma avete l’aiuto invisibile che ve lo o la fara’ individuare subito, allontanatevi da questa persona, vivrete meglio e piu’ sereni

🎀Bilancia siete protetti da qualunque cosa negativa e pesante gira nell’aria, lo stato d’animo sara’ leggero e sereno, non fatevi trascinare da persone o situazioni di bassa lega

🎀Scorpione C’e’ per voi una bella sorpresa in arrivo e molta allegria, era ora, troppo cupo e pesante, avete gia’ dato molto, possibili incontri con persone amiche e molte chiacchiere divertenti

🎀Sagittario arrivano notizie positive, sono possibili ritorni, riconciliazioni, e chiarimenti, un momento positivo per riprendere i legami interrotti e per rinnovare la vostra lealta’ e affetto per questa persona

🎀Capricorno siete coraggiosi e siete nel pieno delle battaglie, e’ come se una forza invisibile vi dia ancora piu’ coraggio e non vi spaventa nulla, ma il destino per questo vi fara’ un regalo, o arrivano notizie piacevoli o delle grandi soddisfazioni

🎀Acquario si sbloccano per voi notizie per cui siete in attesa da diverso tempo e anche per voi e’ possibile riconciliarsi con l’amore, con un’amicizia o si potranno stringere accordi e prendere le decisioni giuste, un buon momento decisamente

🎀Pesci Parte un corteggiamento mentre attendete qualcos’altro e avete la sensazione che chi dovrebbe capirvi sia diventato un nemico, questa cosa vi fa soffrire, avete anche superato molti ostacoli, ma l’intelligenza e un po’ il gusto della sfida, vi permetteranno di vincere come nemmeno voi potete immaginare, tempo al tempo



Buona giornata