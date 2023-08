Astrotarocchi 8 agosto 2023

🔴🟠🟡🔴🟠🟡 Astrotarocchi 🔴🟠🟡🟢🔵🟣🔴🟠🔴08 Agosto 2023 di Cristina Olmi🟡🟢🔴



🟠Ariete siete donna capaci e protettive farete di tutto per mantenere la pace e la serenita’ in famiglia ci sono buone proposte in ambito artistico o lavorativo da valutare bene, sono buone opportunita’

🟡Toro avete una grossa capacita’ di resistenza, contro una lotta molto forte, tranquille la vincerete, usando l’intelligenza e la creativita’. La capacita’ di portare verso voi le persone e’ innata, non avete nulla da temere

🔵Gemelli arrivano comunicazioni dal tono leggero e nel frattempo anche dimostrazioni d’affetto profondo, puo’ nascere qualche flirt estivo, molto simpatico e allegro

🟣Cancro qualche nemico l’avete lasciato alle spalle ed e’ bene cosi avete fatto un buon lavoro, ma ora dovrete riposare e ricaricare le giuste energie per i prossimi tempi, brave

⚫️Leone siete in fase di rinnovamento totale, ci sono comunicazioni relative a qualcuno di vostro interesse, all’improvviso potreste decidere di cambiare qualche programma ma nulla che non deciderete voi

🔴Vergine c’e’ la fine di qualcosa che avete sopportato molto e comunque chi e’ dalla vostra parte vi sostiene in maniera chiara e decisa, non dovrete temere nulla

🟠Bilancia le parole vanno soppesate e dette nei giusti modi, diversamente potreste perdere delle occasioni importanti solo per una questione di principio, siate un po’ piu’ elastici

🟡Scorpione e’ ora di riposare, avete fatto delle battaglie molto aspre e pesanti ora e’ il momento di godervi il meritato riposo, soprattutto la testa ne ha bisogno

🟢Sagittario un cambio di direzione e’ veramente consigliato per voi, siete troppo stanchi della monotonia ma se non cambiate qualcosa voi, difficile possa cambiare, rimboccatevi le maniche e cambiate

🔵Capricorno c’e’ un po’ di confusione che non riesce a staccarsi da voi, fermatevi e districate la matassa che avete nei pensieri, uno per volta lo elaborate e lo portate a compimento, diversamente soluzioni in questo periodo e cosi confusi, difficile che ne verranno fuori

🟣Acquario qualche situazione economica da mettere a posto c’e’ e’ possibile che arrivi un promemoria, cercate di ammorbidire le linee vi verra’ concessa una certa elasticita’, state tranquilli come ogni cosa il denaro va e viene, riuscirete a sistemare

⚫️Pesci ci sono scelte da fare riguardo dei patti, degli accordi molto importanti per voi, e per la vostra vita, non decidere va anche bene, ma attenzione a non andare troppo oltre, ne va della vostra tranquillita’



🔴🟠🔴Buona giornata 🔴🟠🔴