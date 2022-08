Astrotarocchi 8 agosto 2022 a cura di Cristina Olmi



🌲Ariete C’e’ un po’ di agitazione per notizie che aspettate molto importanti per voi state tranquilli che le cose si sbloccheranno, non subito ma avrete le notizie che aspettate

🌲Toro per voi molta energia che si traduce n molte nuove imprese che possono iniziare una bella dose di fortuna e di surplus di energia che si puo’ anche convogliare nel fare cose che ci piace di fare hobby sport lavoro, insomma quello che preferite

🌲Gemelli un rallentamento non deve creare una montagna e sopratutto si fara’ chiarezza subito e subito si risolve

🌲Cancro e’ maturo il tempo per tagliare quello che e’ troppo pesante o e’ ora di dire la verita’ nuda e cruda com’e’

🌲Leone voi risolverete un problema che vi ha infastidito molto siete arrivati combattendo da veri leoni e avete la vittoria in pugno

🌲Vergine sopportate ancora con un po’ di pazienza passa molto velocemente quello che non state sopportando

🌲Bilancia dovete chiudere un capitolo e puntare dritti alla chiarezza, lasciate anche i stessi circoli viziosi dove di solito ricadete e’ ora di svoltare e cambiare un po’ le cose

🌲Scorpione per oggi restate tranquilli, e’ una giornata un po’ di quelle che non si sa bene che cosa ci sia, c’e’ solo un calo di energie e un po’ di stanchezza, dopodomani andra’ decisamente meglio

🌲Sagittario dovete mantenere un segreto a qualunque costo non e’ il caso di esternare oggi i vostri progetti

🌲Capricorno un po’ nostalgiche ma abbiate la certezza che niente e’ per sempre in bene e in male e quindi si risolvera’ al meglio

🌲Acquario state pianificando e progettando ma vi state isolando un po’ troppo uscite allo scoperto

🌲Pesci qualcosa di nuovo e’ in arrivo preparatevi la vostra vita e’ in procinto di cambiare



🌲Buona giornata

