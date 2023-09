Astrotarocchi 7 settembre 2023

07 Settembre 2023 di Cristina Olmi



-Ariete state, senza rendervene conto, diminuendo di molto la vita sociale, presi da lavoro, casa figli manca la parte piu’ leggera che ogni tanto va comunque tenuta in considerazione, ogni tanto un ora concedetevela

-Toro avete capito che qualcosa non vi torna e state elaborando una strategia per mettere a posto le cose sara’ faticosa ma riuscirete quindi non mollate

-Gemelli spesso vi passa per la testa una chiusura dolorosa con qualcuno, per un colpo di fortuna si sblocchera’ questa faccenda e si risolvera’, a volte quando tutto sembra perso accade qualcosa che ribalta la situazione quindi aspettiamo e vediamo che cosa accadra’

-Cancro qualcuno dara’ una mano per risolvere una questione amministrativa o legale ci sono notizie che portano alla chiarezza e alla chiusura definitiva in positivo della questione per voi

-Leone avete deciso di fermare qualcosa per poi agire diversamente, ma questa azione sembra che la rimandate continuamente, che aspettate ? E’ ora di agire

-Vergine ci sono entrate di soldi che non vi aspettate e si risolve anche qualche questione in maniera molto molto positiva, insomma preparatevi all’abbondanza

-Bilancia la confusione non riuscite proprio a sopportarla ma, e’ anche vero che e’ destinata a scomparire, nel momento in cui rimetterete in ordine le cose, arrivano notizie da parenti o persone che non vedete da tempo e questo alleggerira’ un po’ la tensione

-Scorpione Non cercate di reprimere le emozioni, date loro spazio e riconoscimento. Inoltre, per chi ha una persona particolare in mente, ci sono i sentimenti ricambiati e la nascita di una passione.

-Sagittario In questo periodo, state facendo riflessioni importanti, forse progettando nuove iniziative per l’anno prossimo, analizzando situazioni nel dettaglio. Se da un lato è sicuramente utile ragionare e valutare bene ogni situazione, dall’altra il rischio è quello di trascurare l’aspetto emotivo, magari non dando il giusto peso e le giuste attenzioni a chi ci vuol bene. Fateci attenzione

-Capricorno potrete raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati con le vostre sole forze, ma avrete bisogno di studiare, di conoscere a fondo tutti gli aspetti della situazione, e poi realizzerete

-Acquario Gli alti e bassi d’umore sono normali, quando la fine di un periodo arriva e inizia qualcosa di nuovo, ma e’ qualcosa che e’ destinato a voi non ve lo cambia ne’ toglie nessuno. Quindi non preoccupatevi arrivera’ presto

-Pesci Un colpo di fortuna apre una nuova strada che dovrete per forza di cose percorrere e di li’ s’inanelleranno molte altre persone e situazioni, in breve tutto cambiera’ e molto velocemente, e’ il momento giusto per voi e per chi fara’ un tratto di strada con voi



Buona giornata ❤