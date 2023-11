Astrotarocchi 7 Novembre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE e’ in arrivo un accordo ma potrebbe essere anche un idea vostra che volete mettere in atto verso un nuovo progetto in cui credete molto, tentate tutte le strade, il momento e’ ottimo

TORO state per fare scelte molto oculate e sagge per quello che riguarda le situazioni economiche, un passo per volta, e risolvete anche eventuali situazioni in sospeso. Brave continuate cosi

GEMELLI state osservando qualcosa ma stranamente invece di aiutarvi, vi sta creando dell’agitazione, forse vale la pena lasciar correre e osservare le cose a mano a mano che accadono, meno preoccupazione e’ meglio

CANCRO o con qualcuno oggi chiudete i rapporti, o arrivano messaggi che non comprendete bene, qualcuno ci sta girando intorno per arrivare a voi, un corteggiatore ? Possibilissimo

LEONE all’improvviso un colpo di fortuna e qualcosa di amministrativo burocratico si sistema e sopratutto si fa molta chiarezza

VERGINE avete la sensazione che qualcosa non vada mai del verso che deve, e’ solo un periodo anche un po’ lungo, dove far girare tutto non e’ semplice, ma passata la confusione, i piccoli fastidi quotidiani, vedrete che si fara’ chiarezza e si mettera’ tutto a posto

BILANCIA all’improvviso quello che sembra un periodo dove nulla gira arriva il colpo di fortuna a invertire la marcia sul lavoro o nelle relazioni sociali, finalmente cambia il vento

SCORPIONE Notizie di questioni economiche che si sistemano e finalmente anche voi respirate, potrebbero anche essere notizie di qualcuno a cui tenete e a cui siete molto legate. E’ una buona giornata per voi

SAGITTARIO il ritorno a casa vostro o di qualcun’altro e’ qualcosa che vi scalda davvero il cuore. Ci sara’ gioia, allegria ma anche andare a fondo a ogni situazione non chiara, per guarirla definitivamente. Un bel momento sul serio

CAPRICORNO arriva o un nuovo lavoro o nuove conoscenze interessanti, e se si tratta di scegliere per un lavoro la scelta e’ vincente, porta con se il successo e se si tratta di un lavoro di tipo artistico anche la fama, un ottima giornata per voi

ACQUARIO tenete a bada l’agitazione a volte non c’e’ aria di tempesta ma voi la sentite comunque, state tranquille non c’e’ nessuna tempesta in arrivo, ma anzi forse una bella situazione sentimentale, quindi bando all’agitazione e avanti tutta

PESCI all’improvviso arrivano notizie di un amico / a a cui siete davvero legati che se proprio non aiuta, conforta moltissimo e magari nascera’ qualche nuova idea



Buona giornata



