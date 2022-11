Astrotarocchi: 7 novembre 2022

🌖Ariete qualcosa vi fara’ cambiare direzione ma pensate bene prima di spostarvi dall’attuale porto che e’ sereno, andreste incontro si a grandi soddisfazioni, ma anche grandi sacrifici, quindi se siete disposti a sopportare la fatica, cambiate pure senza problemi, diversamente non mancheranno altre occasioni

🌗Toro all’improvviso avrete le idee piu’ chiare su cosa fare e nel mentre arriva una bella dose di fortuna energia e successo in tutti i settori con belle realizzazioni, e un bel po’ di ottimismo che non guasta mai arriva ad aggiustare quello che la fortuna tralascia un po’insomma una buona giornata per voi

🌘Gemelli c’e’ fortuna e successo per voi, sia con il settore amicale ma anche lavorativo, la carta lo dice chiaro, state andando nella direzione giusta, non abbiate paura e’ questa la strada corretta

🌑Cancro con ben due mazzi di carte arrivano sentimenti da tutte le parti, arrivano le comunicazioni che state aspettando e da parte della persona a cui tenete e probabile molto affetto anche dalla famiglia

🌒Leone ci saranno dei piccoli contrasti che pero’ superate immediatamente e li risolvete in maniera definitiva, e per la meta piu’ ambita dovrete ancora aspettare un po’

🌓Vergine ottimi i rapporti in famiglia con il compagno e con i figli una giornata dove le cose sembrano migliorare un po’ tutte, dove si debbono firmare accordi saranno nel tempo proficui

🌔Bilancia lavorativamente parlando se qualche problema c’e’ stato questa settimana si risolve non e’ consigliabile sfidarvi, e’ il caso di mantenere anche intorno a voi la tranquillita’

🌖Scorpione all’improvviso se in casa o sul lavoro non c’era chiarezza si fa luce e si risolve, per qualcuno potrebbe esserci la chiarezza anche nelle questioni sentimentali

🌗Sagittario qualcuno pensa di tornare da voi e deve compiere delle scelte che fara’ e anche se e’ stata pesante le situazioni si chiariranno e si rimetteranno apposto

🌘Capricorno arrivano ottime notizie per voi, o un corteggiatore si fa piu’ serrato oppure arrivano elogi, aumenti di stipendio, riconoscimenti per un lavoro ben fatto. Un ottima giornata per voi

🌑Acquario in testa e non solo avete l’amore che avete la sensazione si stia perdendo, e’ una vostra sensazione in realta’ nulla e’ perduto e’ solo un momento dove l’energia diminuisce ma non si ferma, per chi aspetta qualche segnale dovrebbe arrivare

🌒Pesci un colpo di fortuna e’ in arrivo per voi e possono essere piccole entrate inaspettate di soldi o un aiuto sul quale proprio non v’aspettate una buona giornata in ogni caso

