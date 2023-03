Astrotarocchi: 7 marzo 2023

-Ariete di scena ancora la famiglia o il rapporto con una persona che dura da molto e nonostante questo migliorera’ ulteriormente, se questo non e’ il vostro caso, tutti i settori sono in netto miglioramento

-Toro qualcosa, un tormento per la precisione, finisce e si risolve una questione veramente lunga e noiosa, era ora, finalmente si torna a sorridere

-Gemelli c’e’ qualche complicazione che nel tempo continua a ripetersi, dovreste far caso a cosa si ripete e se elemento di disturbo per la vostra tranquillita’, eliminatelo, solo cosi torna a splendere il sole

-Cancro chiarezza nelle idee e nei fatti, si comprendera’ molto bene chi e’ fedele e chi no, e soprattutto nonostante il dispiacere, qualcuno verra’ eliminato. Ha solo finito il percorso con voi e’ giusto lasciarlo libero

-Leone ci sono nuovi inizi verso i quali vi state avviando e sono cose molte importanti per voi, ci sono riconoscimenti che vi aspettate, insomma vi aspettano grandi cambiamenti di cui sarete gli artefici proprio voi

-Vergine dentro voi la confusione e’ molta e dovrete fare delle scelta, l’idea di cambiare direzione ad alcune cose davvero vi mette ansia ma non potrete fare altro, saranno comunque le scelte giuste

-Bilancia ci vorra’ astuzia per arrivare dove volete e sopratutto osservate attentamente l’altra persona ( chiunque essa sia ) per capire cosa dire e con precisione chirurgica eliminare qualunque ostacolo si frapponga fra voi e questa situazione

-Scorpione un po’ di ansia c’e’ qualcosa vi fa stare agitati ma state sereni che la fortuna e’ dalla vostra parte, riuscirete a tornare sereni e tranquilli a brevissimo

-Sagittario ci sono accordi che prenderete ma ci sono anche delle difficolta’ oggettive da superare, ce la farete e piu’ forte la passione per quello che fate, rispetto alle difficolta’ quindi andate tranquilli

-Capricorno con la chiarezza che si e’ fatta finalmente si possono fare delle scelte che saranno faticose ma ben ripagate, vale la pena affaticarsi un po’

-Acquario sul lavoro attenzione possono arrivare delle complicazioni e siete attentamente osservate per poi mettervi davanti un ostacolo, ma voi ci volerete sopra, importante e’ rimanere ben piantati a terra con i piedi ( nonostante volerete sopra l’ostacolo )

-Pesci si risolveranno molte cose in questo periodo dove la confusione sembra imperare ma si dipaneranno matasse molto intricate, insomma finalmente si vede la luce del giorno

Vi auguro una buona giornata ❤

