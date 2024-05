Astrotarocchi 7 maggio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

07 Maggio 2024 di Cristina Olmi

Ariete questo e’ il momento buono per chiedere un aumento di stipendio, un miglioramento a livello lavorativo, fare dei cambiamenti e riuscire ad ottenerli con meno sforzi rispetto ad altri periodi e comunque in ogni caso chiedere non costa nulla, la giornata in generale e’ buona

Toro la giornata si presenta tranquilla, ma sono i pensieri che affollano la mente a dover essere messi in ordine, nel groviglio ci sono buone idee, rimettetele in ordine e iniziate a metterle in campo

Gemelli alcune questioni sono risolte, altre piano piano si sistemeranno, nel frattempo qualcuno potrebbe voler intrufolarsi nei vostri affari, lasciate la curiosita’ a chi non ha di meglio da fare che guardare la vita degli altri, la giornata e’ buona

Cancro alcune scelte fatte si riveleranno fortunate, e vi permetteranno di andare oltre le vostre aspettative, naturalmente ci vorra’ tempo ma in ogni caso di qualunque scelta si tratti dara’ i suoi frutti molto positivi per voi

Leone arrivano notizie per qualcosa da fare di nuovo, e’ possibile qualche spostamento e si sbloccano altre situazioni che al momento erano ferme, momento di grande fermento e svolte, che bisognerebbe assecondare, la giornata e’ buona

Vergine attenzione ad una giornata particolare dove per un eccesso di stanchezza potreste commettere un’azione poco saggia, non investite denaro in cose non certe, non accettate proposte senza futuro, insomma fate attenzione almeno per la giornata di oggi

Bilancia puo’ accadere che vi rendiate conto d’aver commesso un errore, fare marcia indietro si puo’, in tal caso nessuno avrebbe nulla da dire, e comunque la giornata scorre tranquilla

Scorpione ci vuole coraggio, che non vi manca sicuramente, per fare un qualcosa che state rimandando da tempo, che cosa volete ottenere ? Sulla base di quello individuate una strada e prendetela, cosi anche questa faccenda la metterete a posto, e starete piu’ serene, la giornata e’ buona

Sagittario il destino vi porta a cambiare direzione, ci sono nuove cose in arrivo per voi, e il credere fortemente in voi stesse, vi aiutera’ a superare eventuali ostacoli che s’incontrano lungo il cammino, attenzione alle doppie facce di persone che credete amiche, c’e’ qualcuno che non lo e’, e fara’ di tutto per buttarvi giu’ non date retta a nessuno, la giornata e’ impegnativa

Capricorno si stanno avviando dei grandi cambiamenti, e la fortuna inizia a girare dalla vostra parte, potrebbe arrivare un invito molto atteso e in ogni caso iniziano le soddisfazioni e arrivano i riconoscimenti che vi spettano, la giornata e’ positiva

Acquario per voi un’energia abbastanza forte, in positivo, avete voglia di fare cose nuove e piu’ interessanti rispetto ad ora, si tratta di fare passaggi con molta cautela e tanta volonta’, ci riuscirete

Pesci per quanto riguarda voi prosegue il momento positivo dove c’e’ da raccogliere quello che si e’ seminato, il raccolto sara’ buono perche’ buono e’ quello che avete fatto in generale per gli altri, e quindi tranquilli che arriva, la giornata e’ tranquilla



Buona giornata a tutti



