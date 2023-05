Astrotarocchi 7 maggio 2023 di Cristina Olmi



-Ariete oggi potreste ricevere soddisfazione, eventi felici o semplicemente un’esperienza piacevole, una giornata tranquilla

-Toro per voi arriva un accordo un patto con qualcuno e notizie che possono riguardare un ritorno, una partenza o comunque che risolvono qualcosa, una buona giornata comunque

-Gemelli finalmente si fa chiarezza e aumenta in modo considerevole qualcosa che al momento vi sembra poco, potrebbe essere l’amore, il lavoro, i soldi insomma puo’ arrivare da qualunque parte ma in positivo

-Cancro la parola d’ordine per voi e’ astuzia, ma non dovrete usarla in questa giornata, si rischia un blocco e successivo isolamento, meglio aspettare momento piu’ propizio

-Leone oggi siete particolarmente presi da qualcuno che vi preme molto, dal sentimento che provate e dalla nostalgia, direi che un momento cosi ci sta, ma non fatelo diventare un’abitudine

-Vergine attenzione a colpi di fortuna ed a possibili entrate extra di soldi ( nell’arco di una settimana ) la fortuna l’avete davvero vicina

-Bilancia confusione nelle scelte da fare ma quella che seguirete sara’ quella che alla lunga dara’ maggiori risultati quindi niente paura andate dritti per la vostra strada

-Scorpione sono sconsigliati, se possibile i spostamenti state rischiando d’incontrare complicazioni o fastidi, se potete, rimandate a migliore data

-Sagittario nonostante le difficolta’ che in questo periodo avete avuto, siete degli ottimi ” saltatori ” e navigate verso il sole, quindi risoluzioni problemi e situazioni che iniziano a trovare la giusta direzione sopratutto una super dose di energia, sfruttatela bene

-Capricorno ci sono nuove situazioni molto molto gratificanti in arrivo, e sopratutto con tanto di onori e risconoscimenti pubblici un bel momento per voi

-Acquario per voi momento leggero da viversi con persone con le quali si sta bene e ci si diverte e’ il momento giusto per rilassarsi e godere della tranquillita’

-Pesci all’improvviso qualcosa si risolve ( entro una settimana ) e finalmente le tessere del puzzle iniziano a rimettersi al loro posto. Per fortuna nulla e’ per sempre in bene e in male



Buona giornata