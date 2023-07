Astrotarocchi 7 luglio 2023

🟪🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧07 Luglio 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟪Ariete arriva prossimi giorni o la firma di un contratto o un accordo molto fortunato e qualcosa che ora vi da’ molto fastidio sembra fermarsi definitivamente, prossimi giorni si respira un aria nuova

🟧Toro alcuni cambiamenti si stanno mettendo in moto e voi siete comunque, presi dalle questioni quotidiane che filano lisce come l’olio, sara’ una giornata tranquilla, riuscirete anche a risolvere qualche piccolo ostacolo

🟨Gemelli arrivano notizie da una persona che sembra essere amico e che vi faranno piacere, forse c’e’ un uscita non prevista e sara’ molto rilassante, fra una risata e un bel piatto fresco la giornata passa tranquilla

🟪Cancro la vostra costanza e la vostra pazienza a breve verranno premiate, anche se qualcosa ancora vi disturba, senza dubbio arrivera’ il vostro riconoscimento e la strada comincia ad essere in discesa

🟧Leone ci sono cose che verranno capite un po’ meglio entro qualche giorno e finalmente sulla base della chiarezza si capira’ anche se agire e come, naturalmente se ci sono cose che non sono chiare, diversamente comunque e’ una buona giornata per voi

🟨 Vergine qualcosa vi fa pensare e poi un po’ indispettire, e potrebbe esserci qualche scontro con qualcuno, e’ solo momentaneo, passa ma dire quello che pensate e’ salutare per voi

🟪Bilancia qualcosa deciderete di fare, e avrete ragione, di qualunque argomento si tratti, era il momento giusto di farlo, quindi l’azione che farete avviene in sincronia con l’Universo e questo vi fara’ avere ragione

🟧Scorpione a volte bisogna essere determinati per raggiungere i propri scopi, se sono o saranno giusti per voi, sicuramente riuscirete a procedere, diversamente attenzione a possibili problemi che possono insorgere, in tal caso e’ meglio rivalutare se il proprio obiettivo va rivisto e corretto

🟨Sagittario siete troppo li a riflettere quando dovreste muovervi e andare avanti, non fatevi superare da nessuna paura, il peggio e’ gia’ passato e’ ora di farsi valere

🟪Capricorno da un crollo se ne viene fuori sempre un po’ meglio di come siamo arrivati a cadere, rialzatevi sempre dopo una caduta, rimandere a guardare le macerie non ha senso, prendete cio’ che potete e ricostruite meglio di prima

🟧Acquario giornata intensa la vostra dove fra un impegno e l’altro faticate a riprendere quota, rallentate il ritmo, non scappa nulla se lo fate il giorno dopo, quindi regolatevi e non sempre bisogna arrivare ovunque

🟨Pesci e’ ora di cambiare la musica, e’ ora di fermare quello che non va e cambiare strada, riasfaltare nuovi sentieri e fare chiarezza dove non c’e’, solo dopo si potra’ tornare a vivere



🟪Buona giornata 🟧