🟪🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧 7 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟪Ariete arrivano notizie che aprono alcune porte, cercate di prenderne una vi porta dritti alla realizzazione e al successo dei vostri progetti

🟧Toro giornata tranquilla dove si svolgono le mansioni quotidiane senza scuotimenti, probabili contatti con persone amiche

🟨Gemelli sta per passare un momento di tempesta e sui ritorna alla serenita’ e alla pace nel cuore, si fanno delle scelte a livello amicale meno pesanti e piu’ affini a se stesse

🟪Cancro si aspettano notizie che forse tardano un po’ ad arrivare ma tranquille e’ solo questione di giorni e tutto si risolvera’ a volte l’Universo rallenta un po’ ma non dimentica

🟧Leone notizie che arrivano o da lavoro o in famiglia e sono ottime notizie quindi e’ per voi una buona giornata

🟨Vergine forse un po’ di confusione c’e’ e’ bene rimettere in ordine i pensieri e agire di conseguenza

🟪Bilancia un piccolo imprevisto puo’ far slittare i vostri piani ma non abbiate timore si tratta intanto solo di un giorno che e’ un po’ rallentato

🟧Scorpione ci saranno battibecchi piuttosto taglienti che potrebbero portare a una reazione di nervosismo, ma voi in maniera astuta ne verrete fuori alla grande

🟨Sagittario voi avete chiarissime le idee sapete quello che vorrete ottenere e lavorandoci su l’otterrete senza se e ma quindi una giornata ottima

🟪Capricorno si chiude qualcosa con qualcuno che non ha ben capito quello che di sbagliato fa e piu’ di spiegarlo e chiarirlo non potete fare non si puo’ salvare chi non ha voglia di capire e migliorare

🟧Acquario Ci saranno soluzioni nello specifico nel settore economico ma piu’ in generale su tutti i settori, inaspettate, potrebbe essere anche la mano di qualcuno che e’ competente, comunque in ogni caso qualcosa in sospeso si risolve

🟨Pesci ci sono giornate no, ma per fortuna passano, e’ in arrivo una schiarita, e un po’ di respiro tirate su il morale



🟪🟧🟨 Buona giornata 🟪🟧🟨

( Ph Pinterest )