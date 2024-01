Astrotarocchi 7 gennaio 2024

Astotarocchi 7 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete Ci sono persone molto legate a voi che stanno pensando a un ritorno, e lo vorrebbero stabile, poi stara’ a voi decidere cosa fare, tuttavia vi fara’ piacere comunque. La giornata e’ calma

Toro con un po’ di fortuna e anche un po’ d’astuzia in questi giorni risolvete un problema piuttosto importante, e’ bene tacere questa soluzione, la giornata per oggi e’ tranquilla

Gemelli ci si avvia verso un piccolo sacrificio da fare, c’e’ una persona che vi risolve un fastidio, l’ha studiata e pianificata bene questa soluzione, e’ la persona giusta per voi e per risolvere il fastidio, la giornata di oggi scorre tranquilla

Cancro una scelta fortunata oggi porta il sole anche dove piove, arrivano fortuna e ottime energie da sfruttare per le cose importanti, se dovete chiudere qualcosa fatelo a breve, andra’ benissimo

Leone qualcosa richiede tempo per essere messa a posto, dovrete avere un po’ di pazienza, arrivano comunicazioni che vi portano tranquillita’ ma anche una nuova persona che non e’ male per nulla

Vergine arrivano notizie e piccoli fastidi, ma che proprio non calcolerete e fate bene, ascoltare sempre le lamentele a loro fa bene a voi per niente, andate avanti e godetevi il momento di pace, la giornata e’ calma

Bilancia c’e’ la soluzione ad ogni problema e voi ne trovate giusta giusta una a doc e tornate un po’ a tranquillizzarvi, a volte non arrivano subito, ma al momento giusto state certi che l’Universo sa intervenire in maniera adeguata, la giornata e’ buona

Scorpione un segreto vi viene rivelato, e si comprende cosa vi ha ostacolato in certi periodi recenti, la legge fara’ il suo corso, se avete qualcosa in sospeso, si risolvera’ a vostro favore, la giornata di oggi e’ tranquilla

Sagittario comunicazioni in arrivo da parte di un uomo, vi state muovendo nella direzione giusta e state facendo i giusti accordi per questione di lavoro, o di affari che andranno in porto in maniera positiva, la giornata e’ ottima

Capricorno attenzione in questo periodo ai sogni sono veritieri e arrivano per voi notizie, c’e’ una nuova sfida d’affrontare, ci vorra’ impegno e studiare bene la situazione, in ogni caso, la spuntate senza troppe complicazioni, la giornata e’ tranquilla

Acquario arriverete a vincere o un concorso o una competizione o una sfida sara’ una vera e propria conquista, potrebbe anche trattarsi di una vittoria lavorativa, insomma c’e’ nell’aria una vittoria per voi, godetevi il meritato successo, la giornata e’ tranquilla

Pesci siete protetti da qualcosa o qualcuno che davvero vi vuole bene e piu’ di quello che potete tollerare, come prova, non arriva, abbiate fede, non siete soli come pensate la giornata e’ tranquilla



Buona giornata e buona domenica 🌞

