Astrotarocchi 7 Febbraio 2023

a cura di Olmi Cristina



-Ariete Si risolve una questione pratica importante per voi, e sara’ un uomo a darvi una mano, potrebbe essere questione burocratica

-Toro attenzione la fortuna vi e’ vicina ci sono possibili entrate extra che non vi aspettate, avanzate verso un buon periodo florido

-Gemelli si fa chiarezza su una persone e si sbloccano cose importanti nella vostra vita, non tutto oggi ma avverra’ nel tempo

-Cancro avete provato della nostalgia, fermerete questo stato di cose e cercherete delle gratificazioni lavorative. Queste arriveranno

-Leone arrivano notizie confuse e ci sono ostacoli per capire realmente le intenzioni di qualcuno, difficile se non si parla capirle. Attivatevi in tal senso

-Vergine provate del sentimento e vorreste fare delle scelte, per ora rinuncerete a farle, ma non significa che piu’ avanti non le farete

-Bilancia state portando un bel peso, la nota positiva e’ che questo peso si alleggerira’ e tutto quello che valete verra’ alla luce

-Scorpione c’e’ una bellissima energia, molto pulita che vi permette di fare molto di piu’ di quello che pensate, approfittatene e attivatevi anche se dovete fare spostamenti, sono molto favoriti

-Sagittario ci sono delle notizie che arrivano ma non sono chiare, almeno ad altri, ma per voi saranno chiarissime. Sono buone notizie

-Capricorno ci sono nuovi accordi a livello lavorativo, chi non ha un contratto, potrebbe riuscire a firmarlo oggi o prossimi giorni

-Acquario c’e’ ansia e nervosismo in casa, cercate di alleggerire il clima teso, stemperando con un po’ d’astuzia, gli animi

-Pesci nuovi percorsi d’affrontare, vi muovete con cautela e lentamente questo percorso vi portera’ ad ottenere cio’ che volete. Non e’ facile ma nemmeno impossibile

Buona giornata ❤