Astrotarocchi 7 dicembre 2023

Astrotarocchi 07 Dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete State sicuramente ricercando la vostra stabilita’ ma avete anche compreso che la troppa staticita’ e’ comunque controproducente, la carta in tal senso v’invita in qualche modo a guardarvi anche intorno e a trovare nuove collaborazioni e strade, ricordate che nei periodi di crisi, nascono le idee geniali, quindi spaziate verso nuovi orizzonti

Toro ci saranno per voi, conversazioni molto molto importanti, per nuove interessanti proposte, inizia anche qualcosa di nuovo e cercherete la strada migliore per affrontarla e la troverete, sicuramente la salita non e’ facile ma nel tempo ci saranno i risultati quindi la volonta’ non manca cominciate subito

Gemelli arriva per voi il successo per qualcosa che riguarda il lavoro o in famiglia, che avete fatto e che e’ piaciuto molto, una gratifica, un complimento, insomma un momento di calma e serenita’ che credo dopo le tempeste, sia una manna dal cielo e godetevela

Cancro all’improvviso si apre una possibilita’ di lavoro, potrebbe essere anche distante da dove siete voi, quindi un cambio o di societa’ o di luogo, e c’e’ chi al contrario torna in sede, diversamente potreste avere un cambio d’idee verso altre soluzioni che state cercando, insomma e’ una giornata abbastanza movimentata

Leone e finalmente arrivano i giusti riconoscimenti, ma anche inviti, corteggiatori, e le cose iniziano di nuovo a marciare del verso giusto, siete in una roccaforte, nulla vi tocca veramente piu’ di tanto, riprendete la marcia verso le vostre mete e finalmente senza troppi ostacoli

Vergine ‘e’ una forte protezione su qualcuno a cui tenete e voi, proprio come coppia, quindi direi non vi preoccupate se vi sembra che nulla accada, l’universo ci sta pensando, possibile qualche chiamata inaspettata, e anche se non ci sara’ non vi preoccupate le cose si risolveranno

Bilancia Ci saranno chiacchiere e pettegolezzi ma e’ sconsigliato dire la propria, meglio lasciar parlare, ascoltare e far cadere tutto, riporterebbero commenti che non avete fatto, meglio tacere e non fidarsi per qualche giorno

Scorpione la fortuna in questa settimana chiede un po’ di sacrifici, ma niente che non si possa affrontare, si parte con un po’ di confusione, e fastidi da parte di qualche collega che non ha nulla di meglio da fare che disturbare, se proprio non ce la fate parlate con chi di dovere e la questione in ogni caso si risolve

Sagittario non serve a molto per chi pensa di essere furbo, nascondersi da voi, avete una mente brillante e l’odore di bruciato lo sentite da lontano, sapete semplicemente aspettare che l’Universo faccia i suoi giri, ma arrivera’ ad aiutarvi e capirete chi veramente e’ sincero e chi no, e’ solo questione di tempo, poi tutto quello che meritate di avere, lo avrete

Capricorno la fortuna vi aiutera’ a risolvere definitivamente qualcosa che era pesante e d’improvviso e’ come se vi togliessero 100 kg di dosso, un sollievo incredibile, fatto questo la giornata non puo’ che andare ottimamente

Acquario alti e bassi d’umore che non sono precisamente dettati da altri, ma proprio da l’energia pesante che c’e’ nell’aria, se ve lo ricorderete non date retta a questo clima e andate oltre, fate attenzione alle spese superflue, non e’ il momento giusto per farle, al momento teneteli da parte

Pesci e’ una giornata dove il settore amicizie viene alimentato da una nuova corrente di conoscenze, alcune da eliminare ma altre ottime, e con ottime possibilita’ future, il settore economico puo’ portare qualche entrata extra che non v’aspettate una buona giornata la vostra



Buona giornata a tutti

