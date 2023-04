Astrotarocchi

7 aprile 2023 a cura di Cristina Olmi

🔔Ariete c’e’ un ostacolo che ciclicamente si ripresenta, forse e’ ora di valutare l’ipotesi di tagliarlo fuori dalla vostra vita, solo cosi ve ne libererete. Un po’ di nervosismo che passa veloce

🔔Toro ci sono piccoli guadagni extra che non v’aspettate e fate attenzione a qualche chiacchiera di troppo alle spalle, ci sara’ qualche chiusura e nuovi patti o accordi con qualcuno e le notizie che al momento non arrivano e procurano dispiacere state tranquille che all’improvviso arriveranno ( tempo una mesata )

🔔Gemelli ci saranno incontri molto divertenti e piacevoli in occasione di queste festivita’, saranno davvero bei momenti di cui ricordarsi in futuro

🔔Cancro durante qualche spostamento ci sara’ un bel colpo di fortuna e sara’ una buon fine settimana il vostro, bandirete malinconia e tristezza, con anche qualche bella sorpresa

🔔Leone siete in viaggio, anche con la testa, verso luoghi dove vi sentite tranquilli e riposati, a breve, avrete motivo di rimanere nel qui e ora, e ci sara’ molta soddisfazione per qualcosa che si risolve

🔔Vergine Si fara’ chiarezza su un trasferimento spostamento o trasloco da fare a breve, potrebbe anche essere un cambio d’idee che a breve farete e vi confronterete con qualcuno, solo dopo saprete con esattezza che cosa fare e verso dove andare

🔔Bilancia ci sono accordi, patti contratti con qualcuno che saranno benedetti dalla fortuna, questa cosa accadra’ all’improvviso, pensate, ma non troppo, a cosa fare senza troppo esitare

🔔Scorpione l’istinto vi condurra’ a capire qualcosa a cui non avevate fatto caso fino ad ora, e’ qualcosa che all’improvviso passa per la testa e questo e’ quello che realmente succede. Saprete molto bene come regolarvi

🔔Sagittario oggi giornata carica di successi e di soddisfazioni ci sono accrescimenti in ogni settore vitale, c’e’ un ottima energia e sara’ possibile con piu’ facilita’ del solito realizzare mete da voi sperate il consiglio e’ quello di spingere l’energia in avanti un aiuto non guasta mai quando il momento e’ buono

🔔Capricorno con grande coraggio e dolcezza vi portate avanti una sofferenza che dura da molto, e’ ora di alleggerire questo carico cosi pesante, l’idea di alleggerire vi mette in confusione, state tranquilli ne verrete fuori bene ma dovrete andare oltre questa sofferenza

🔔Acquario ci sono cose che proprio non sopportate, ahime’ anche questo fra crescere, dove potete eliminare i macigni fatelo senza pieta’ e’ ora di tornare a vivere bene

🔔Pesci troppa ansia e nervosismo, abbassate il livello dello stress in questi giorni cercate di riposare un po’



