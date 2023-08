Astrotarocchi 7 agosto 2023

☀️☀️☀️ Astrotarocchi ☀️☀️☀️☀️☀️☀️07 Agosto 2023 di Cristina Olmi ☀️☀️



-Ariete Nuovi inizi sono in arrivo per voi, non e’ facilissimo sicuramente ma otterrete quello che volevate e sopratutto vi radicherete profondamente, realizzerete anche dei buoni guadagni

-Toro ci sono scelte da fare in cui occorrera’ metterci il cuore e lo farete scegliendo non solo per voi ma anche per le persone che amate e saranno scelte che comunque vi porteranno dove volete quindi meglio meno testa e piu’ cuore

-Gemelli all’improvviso qualcosa cambia direzione e sara’ un po’ la vostra svolta, per chi lavora in proprio una manna dal cielo, per chi no, comunque i cambiamenti che ci saranno, per voi saranno piu’ che positivi nel tempo

-Cancro arrivano notizie di qualcuno che vi sta a cuore e che vi parlera’ di quanto si sente affine a voi, insomma potremmo definirla dichiarazione d’amore, voi dalla vostra risponderete quello che ritenete piu’ opportuno, il consiglio e’ di non tenervi nulla dentro

-Leone ci sara’ un’occasione da prendere al volo, la fortuna vi e’ alleata e in questa occasione dovrete essere veloci ad afferrarla e’ l’occasione che aspettate da tempo, vi porta alla realizzazione di qualcosa a cui tenete molto quindi occhi aperti

-Vergine all’improvviso tutto quello che v’infastidisce e’ probabile si blocchi, forse per una serie di azioni che avete fatto si troveranno tutte le complicazioni ferme li, avete fatto un buon lavoro, al resto ci pensera’ chi di competenza.

-Bilancia qualunque cosa dovreste ottenere necessita di un po’ di pazienza nel frattempo abbiate cura di voi stessi, andate avanti e non fermate la normale quotidianita’, quando meno ve lo aspettate le cose si risolveranno

-Scorpione il lavoro e’ la cosa che principalmente in questo momento avete a cuore, arriveranno notizie da una persona che vi faranno capire in che direzione procedere, la chiave per risolvere alcune questioni e’ anche nel programmare e mantenere fede a quel programma

-Sagittario avete lasciato fuori dalla porta qualunque cosa fosse di troppo, avete fatto un bel lavoro, ora e’ il momento di riposare e non stare troppo a pensare, lasciate libera la mente di correre

-Capricorno oggi e’ una giornata tranquilla, ma perche’ voi farete in modo di rimanere in questo stato, siete stanche e avete bisogno di riposo, non incaponitevi con qualcosa o qualcuno, sprecate energie preziose per voi

-Acquario qualcuno vi fara’ capire che apprezza voi, il vostro modo di essere e la vostra onesta’, cercate di dire quello che pensate a questa persona nel miglior modo che sia possibile, e’ veramente molto legato /a a voi, non feritela

-Pesci in questi giorni, all’improvviso deciderete, probabilmente, di non stare piu’ dietro a nessuno, continuerete a navigare la vita in maniera del tutto solitaria, i rami secchi cominceranno o a cadere o ad essere tagliati, e’ ora di pensare a voi



☀️☀️☀️Buona giornata ☀️☀️☀️