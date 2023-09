Astrotarocchi 6 settembre 2023

-Astrotarocchi 06 Settembre 2023 di Cristina Olmi



-Ariete ci sono dei piccoli ostacoli da superare per arrivare al successo e a momenti di vera gioia ma niente paura, riuscite tranquillamente ad affrontarli ed ad andare oltre. L’arcano della giornata e’ la ruota di fortuna quindi ci sono dei cambiamenti in atto, alti e bassi evoluzioni e crescita, non e’ male come giornata

-Toro vostro malgrado, poiche’ siete persone pacifiche, dovrete combattere qualche difficolta’, lo farete e andrete oltre, per la vostra strada. L’arcano del giorno indica che essere prudenti, questo vi mostrera’ chiaramente di chi fidarvi

-Gemelli ci sono scritti o qualcosa di scritto che in qualche modo arriva a voi e vi porteranno fortuna, potrebbe essere la stipula di un contratto, un accordo che comunque andra’ molto bene, l’arcano di oggi vi da’ indicazioni precise, dite quello che pensate e se avrete delle intuizioni saranno quelle giuste

-Cancro fine di un periodo oscuro e finalmente siete inondati di luce, ci sara’ chiarezza, grande fortuna vittorie sulle difficolta’, ripresa economica e lavorativa, insomma chi piu’ ne ha piu’ ne metta, naturalmente non accade tutto in un giorno ma nei prossimi mesi, ve ne renderete conto, la stagione buia e’ finita, l’arcano del giorno da’ indicazioni precise ci sono cambiamenti in atto, alternanza di emozioni, equilibrio che riuscirete a mantenere saldo anche in mezzo alla bufera, e temperamento molto forte quindi avanti tutta

-Leone si dovra’ ancora fare chiarezza e risolvere qualche piccola bega che riguarda o il lavoro o qualche ente statale, la farete senza nessun problema, inoltre state pensando a nuove idee, sopratutto serve molta razionalita’, la state usando e porterete i vostri progetti avanti senza ostacoli, e’ una buona giornata la vostra

-Vergine arrivano o mandate notizie e v’accorderete con tanto di contratto con qualcuno, forse una compravendita di casa, forse un affitto, un lavoro, comunque di contratto si parla, e sara’ comunque molto vantaggioso per voi e non a caso l’arcano della giornata e’ il sole, quindi vittorie successi e anche molta molta chiarezza, anche qui avanti tutta

-Bilancia arrivano notizie o di lavoro o un invito da qualche parte da persona amica e un po’ di vita sociale non guasta e comunque anche dal lavoro arrivano buone notizie, si raccogliera’ quello che si e’ seminato, quindi bene se avete seminato bene, e se subite qualche torto verra’ rimesso a posto, quindi direi si aprono delle belle possibilita’ che vanno prese al volo

-Scorpione c’e’ qualcosa che avete fermato, ma pensate anche si possa riprendere piu’ avanti, e in effetti piu’ avanti si mettera’ a posto tutto, a volte dovete tenere a bada l’impulsivita’, vorreste sempre risultati immediati e non sempre si puo’, comunque la giornata in generale e’ buona

-Sagittario avete trovato un vostro equilibrio, una tranquillita’ finanziaria ( o comunque riuscite a rimanere tranquilli ) state ricevendo il compenso per tutto quello che di buono avete fatto, state facendo nuovi progetti, e state guardando oltre, dove solo il fuoco che avete dentro vi puo’ portare, e dove solo voi riuscite a vedere, quindi la giornata oltre al periodo e’ veramente positiva

-Capricorno siete concentrati sull’avvio di un attivita’ e state progettando anche come andare avanti, ma vi state dimenticando che anche il riposo aiuta le nuove idee, quindi ogni tanto cambiate rotta e fermatevi a riposare un po’, sono in arrivo buone notizie anche a livello economico, la giornata e’ comunque buona

-Acquario in questi giorni sognare sara’ un po’ un modo per anestetizzare i problemi che invece andrebbero affrontati, rimanete saldi e piano piano un per volta affrontateli, la vita a volte sa’ essere molto dura, e non e’ il momento di lasciarsi andare, la giornata e’ un po’ cosi cosi

-Pesci state guardando tutto quello che si e’ perso strada facendo, andrebbe un po’ lasciato indietro tutto questo e guardare quello che vi viene offerto, vi sentite demotivati e stanchi, ma e’ un passaggio che finisce, per uscire da questo loop dovreste concentrarvi su altro e andare oltre, il dolore ma anche il resto non dura per sempre, e nemmeno noi, quando comincerete a vivere?



Buona giornata