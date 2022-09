Astrotarocchi: 6 settembre 2022

Ariete arrivano notizie all’improvviso che possono farvi un po’ urtare ma e’ un piccolo fastidio, gestibilissimo nell’arco di una giornata che comunque andra’ bene

Toro contatti o attraverso social, notizie in generale comunque molto positive sono in arrivo per voi, potrebbero esserci entrate di soldi inaspettate

Gemelli nuovi inizi a piccoli passi che portano grande soddisfazioni e anche soluzioni insperate per qualcosa a cui tenete molto e’ una buona giornata la vostra

Cancro avete un sogno che pero’ e’ anche una grave sofferenza per la vostra vita, se pensate di poterlo realizzare perseguitelo, diversamente lasciatelo andare

Leone notizie che arrivano e vi tranquillizzano, quindi e’ qualcosa che v’ha creato un po’ d’ansia e che si sistema e’ una buona giornata

Vergine ci sono scelte che state cercando di fare ma sono bloccate dovrete ingegnarvi facendo chiarezza per vedere che direzione prendere, senza questa le scelte non le potrete fare

Bilancia siete nella convinzione di qualcosa, che pero’ non e’ cosi come la vedete, c’e’ molta confusione ma a breve ci sara’ la chiarezza e non avrete mille dubbi su come procedere andrete dritti per la vostra strada

Scorpione in questi giorni state progettando e pianificando qualcosa che dara’ i suoi risultati ma ci vorra’ qualche tempo, in ogni caso e’ una buona giornata

Sagittario puo’ esserci qualche contratto patto accordo che sembrera’ un danno, in realta’ sara’ un bene ci guadagnerete

Capricorno si risolve qualunque situazione appesa nei prossimi giorni, favorite in particolar modo le questioni finanziarie, ma vale per tutti i settori vitali

Acquario arrivano notizie o di cambio di programma che un po’ v’infastidiscono, ma in generale e’ comunque una buona giornata

Pesci ci sono accordi per un ritorno che e’ faticoso, lo e’ stato, possono riguardare anche il lavoro, ma sembrano poi rimanere stabili

Buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

