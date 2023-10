Astrotarocchi 6 Ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE Avete voglia di stare soli e riflettere per capire come muovervi in un determinato settore ci sono degli ostacoli che scegliendo la giusta strategia verranno superati

TORO quando le cose non sono chiare, a volte e’ conveniente lasciare da parte la questione e proseguire,non stancatevi a domandarvi il perche’ semplicemente lasciatela da parte e andate oltre

GEMELLI giornata tranquilla all’insegna della quotidianita’ che puo’ risultare a volte monotona e pesante ma e’ pur sempre garanzia di stabilita’ e serenita’ e’ una giornata che passa e va

CANCRO diminuisce la capacita’ di sopportazione e quindi si alza il livello di rischio discussioni, tenete a bada la voglia di far volare tutto in aria e lasciatevelo scivolare di dosso, la giornata passa in fretta

LEONE giornata con la fortuna che vi cammina a fianco quindi possono capitare buone occasioni da cogliere al volo non fatevele sfuggire e sopratutto se vi viene offerta una mano, accettatela potrebbe essere proprio la fortuna a tendervela

VERGINE qualche sogno si e’ infranto, ricordate che per ora non e’ per sempre, bisogna avere alcuni momenti la capacita’ di comprendere che forse non e’ il giusto momento, ma non e’ detto che non arrivera’, coraggio ripartite e avanti tutta

BILANCIA un cambio di direzione che a volte puo’ riguardare il pensiero vi porta ad avere delle belle gratificazioni, anche nelle piccole cose c’e’ sempre il buono da guardare, non ve lo dimenticate

SCORPIONE ci sono scelte che vanno fatte seguendo il cuore, se solo questo non vi mettesse l’agitazione avreste gia’ deciso, ma alcune cose vanno solo fatte seguendo il cuore, quindi prima troverete il coraggio prima risolverete

SAGITTARIO avete una forte energia in questo momento, perche’ non la sfruttate immaginando la realta’ che vorreste? La forza del pensiero e’ potentissima e potrebbe anche riuscirvi, provateci

CAPRICORNO la soluzione ad un problema la trova un amico e anche se non sara’ facilissimo qualcosa la risolverete, abbiate fede e guardatevi intorno, le soluzioni arrivano

ACQUARIO le idee le avete chiare, solo si trovano dentro un frullatore, se non staccate la spina continueranno solo a girare, se la staccate troverete una soluzione

PESCI Sono in arrivo comunicazioni di lavoro e la competenza l’avete, non abbiate paura il lavoro e’ in arrivo, e l’aria sta per cambiare abbiate fede nelle vostre capacita’



Buona giornata ❤