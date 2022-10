Astrotarocchi: 6 ottobre 2022

♈️Ariete siete stati buoni amici per qualcuno che vi riconoscera’ il merito anche in mezzo ad altre persone, e’ possibile che si dovra’ fare chiarezza su altre questioni, potrebbe essere il giorno giusto

♉️Toro piccole sopportazioni ogni giorno si affacciano ma semplicemente perche’ per arrivare dove volete, la strada non e’ spianata, ma questo per nessuno, semplicemente le sfide servono a testare la vostra pazienza, superati gli esami arriveranno le soddisfazioni

♊️Gemelli riconoscimenti pubblici per il lavoro, avete seminato bene quindi raccoglierete quello che avete seminato

♋️Cancro comunicazioni da parte di una persona se in relazione extra e’ possibile un incontro, se per altro potrebbe essere la proposta di qualcosa di nuovo a livello lavorativo

♌️Leone si ferma l’ansia si cambia direzione e si ritrova l’equilibrio e la stabilita’ e all’improvviso si arriva alla chiarezza e una qualche notizia che arriva risolve un bel problema una giornata o diversi giorni abbastanza intensi

♍️Vergine falcerete via qualcosa che ormai non serve piu’ allora si che dopo sarete piu’ leggere e correrete a meta senza nessun problema

♎️Bilancia dopo tanta fatica una vittoria meritata e questo significa che avete seminato bene bravi

♏️Scorpione notizie per il cuore, quindi sentimentali in arrivo attenzione che chi vi cerca e’ una volpe che va a caccia, se non siete interessati a un rapporto mordi e fuggi stoppate sul nascere

♐️Sagittario lentamente vi state orientando verso porti sicuri per riprendere un po’ fiato, ne avete bisogno e soprattutto progettate, le idee che nascono ora sono vincenti

♑️Capricorno un ciclo si deve aprire non aspettate diversamente e’ la vita che vi ” costringe ” dolcemente a farlo

♒️Acquario attenzione a non creare voi stesse conflitti o ad essere aggressive, ci sono piccole noie che meno affrontate di petto meglio e’, voi saprete difendervi alla grande

♓️Pesci Un piccolo colpo di fortuna puo’ arrivare nell’arco della giornata e puo’ riguardare un lavoro o soldi.



Vi auguro una buona giornata

