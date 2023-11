Astrotarocchi 6 Novembre 2023 di Cristina Olmi



♈️Ariete improvvisamente decidete di salpare verso altri lidi, perche’ il cuore vi suggerisce questo e la fortuna vi accompagna, quindi troverete quello che cercate in tempi brevi ( Ognuno per il settore a cui tiene )

♉️Toro V’impegnerete molto nel settore lavoro, sfruttando al massimo tutto il buon vento che c’e’, siete comunque siete ben radicate nelle vostre convinzioni e continuate cosi, le soddisfazioni arriveranno

♊️Gemelli qualcosa di fastidioso lo fermerete e all’improvviso comprenderete qualcosa che fin’ora non era chiaro, poi stara’ a voi agire come ritenete piu’ opportuno

♋️Cancro con qualcuno probabile amica /o ci potrebbe essere un chiarimento e la riappacificazione fatta ( se c’e’ stata qualche lite ) dovrete fare qualche scelta che un po’ di agitazione la mette, ma tranquille che non sbaglierete a farla

♌️Leone arrivano comunicazioni brevi riguardo qualcosa di nuovo che si dovra’ fare e comunque siete molto concentrati sul cuore che oltre all’amore, potrebbe riguardare una qualche passione che seguite, e forse il suggerimento e’ proprio quello, distraetevi ogni tanto e seguite una vostra passione

♍️Vergine per chi deve traslocare sembra arrivato il momento giusto e in ogni caso, se cosi non e’, arrivano buone notizie che vi permetteranno di muovervi verso soluzioni a problemi che ci sono stati, insomma si naviga verso delle soluzioni

♎️Bilancia torna per voi il sole che porta soluzioni, vittorie e successi su piccole e grandi cose, che vi hanno anche affaticato, e’ ora di riscuotere

♏️Scorpione ci sono situazioni che ancora non si sono sbloccate del tutto, ma state lavorando bene per eliminare qualunque ostacolo v’impedisce di procedere, quindi continuate cosi arriva presto la soddisfazione

♐️Sagittario arrivano notizie al riguardo di una situazione che deve sistemarsi, potrebbe essere qualunque ente, ufficio, e che mettendo a posto la documentazione, si risolve quindi entro qualche giorno risposte positive ne arrivano

♑️Capricorno ci sono soddisfazioni e meriti riconosciuti per ” semine ” fatte nella maniera adeguata, quindi anche entrate che non v’aspettate, e’ un buon momento, cavalcate l’onda

♒️Acquario notizie e comunicazioni in arrivo riguardanti riconoscimenti o soldi che dovete avere per il lavoro fatto riuscirete con un po’ di pazienza ad averli, se non sono soldi c’e’ un po’ di nostalgia per qualcuno a cui tenete

♓️Pesci Troppa solerzia e buona volonta’ a volte non viene apprezzata, rallentate i ritmi vedrete che andra’ molto meglio c’e’ bisogno di concentrazione e di non fare passi affrettati



Buona giornata Per consulenze piu’ dettagliate e personalizzate potete scrivermi su WhatsApp o contattarmi al 347 57 49 499