Astrotarocchi 6 Novembre 2022 a cura di Cristina Olmi

Ariete notizie e comunicazioni in arrivo riguardanti riconoscimenti o soldi che dovete avere per il lavoro fatto riuscirete con un po’ di pazienza ad averli, se non sono soldi c’e’ un po’ di nostalgia per qualcuno a cui tenete

Toro c’e’ tranquillita’ e serenita’ ma nel frattempo con una dose d’astuzia nella testa studiate mosse e azioni da compiere in futuro e nel tempo questi pensieri prenderanno forma, quella giusta per portarvi dritti a una realizzazione

Gemelli Iniziate un nuovo capitolo, o rinnovate qualcosa di gia’ esistente anche se siete un po’ confuse piano piano muoverete i primi passi con i ” barcollamenti ” di quando si apre un capitolo nuovo ma che nel tempo dara’ soddisfazione

Cancro ci sono scelte di cuore che farete e saranno non sono le uniche possibili ma anche quelle risolutorie li dove possono esserci dei problemi rimanete radicati nelle vostre decisioni

Leone c’e’ ancora da travalicare una montagna ma ad aspettarvi nella discesa c’e’ il successo le gratificazioni e tanta tanta soddisfazione e’ valsa la pena il sacrificio fatto

Vergine notizie in arrivo o di qualcuno che si trasferisce o notizie di ritorni anche molto sofferti, se fate dei spostamenti questo fine settimana potrebbero esserci dei bei colpi di fortuna, in settimana sono possibili arrivi di soldi Bilancia se c’e’ qualcosa che non va la coppia di carte uscite indica il lento ma netto miglioramento della situazione, indipendentemente dal settore in cui e’ il problema state sereni che si risolve Scorpione ci sono notizie in arrivo, qualcuno che dovrete un po’ sopportare ma c’e’ poi la chiarezza e direi che la pesantezza lascera’ il posto anche alla soddisfazione, una domenica tutto sommato tranquilla

Sagittario c’e’ della confusione proprio in testa ma riuscirete a fermarla e a tornare stabili e sereni sia in famiglia che nel lavoro e piu’ in generale verso tutti e tutto

Capricorno anche per voi e’ possibile un miglioramento generale e in particolare nel settore amore dove sono possibili ritorni, o anche lavorativamente parlando sara’ possibile un trasferimento

Acquario all’improvviso cosi com’e’ arrivato un problema si risolve senza che nemmeno ve ne rendiate conto subito, a volte non pensare in maniera contina a qualcosa permette alle energie di muoversi senza troppa fatica

Pesci arrivano soluzioni a problemi che sembravano non arrivare mai e’ stato ed e’ pesante a volte tollerare ma per fortuna sembra sta per finire

Vi auguro una buona domenica

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

