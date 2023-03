Astrotarocchi 6 marzo 2023

A cura di Cristina Olmi



<3 Ariete Ci sara’ occasione in famiglia di chiarire alcune cose e di lavorare tutti nella stessa direzione e nello stesso progetto, e’ una cosa che da molto non capita, e’ un occasione ghiotta per far ripartire una macchina che si era fermata

<3 Toro cambierete spesso direzione in questo periodo, state cercando le strade migliori per star bene voi, il resto, per un po’ lasciatelo fermo, quello che si deve mettere a posto lo fara’ in ogni caso

<3 Gemelli accordi in arrivo che possono in qualche modo farvi cambiare un po’ la direzione e dare inizio a nuove situazioni

<3 Cancro dopo tanto patire le questioni in sospeso si risolvono e arriva finalmente tutta la gratificazione che meritate, arrivano promozioni e buoni guadagni oltre a corteggiatori ed ad apprezzare un po’ di piu’ la vita

<3 Leone voi avete la confusione ma arrivano comunicazioni che vi fanno intuire che le cose stanno prendendo una piega diversa da come v’aspettavate, in meglio, presto i miglioramenti saranno facilmente evidenti, non c’e’ nulla che non va

<3 Vergine tanta ansia per una scelta che dovete fare e l’astuzia con cui la farete, risultera’ premiare tutta la fatica fatta nella scelta. E’ vincente

<3 Bilancia per voi in arrivo su un ” binario speciale ” tantissima buona energia che ripulira’ l’aria densa in cui questo periodo siamo stati costretti a muoverci, arriva la fortuna, arriva la stabilita’ e si rinsaldano vecchie amicizie e amori

<3 Scorpione si parte da un’ostacolo che ciclicamente torna a infastidirvi ma l’uso della ragione vi fara’ trovare una soluzione senza alcun dubbio congeniale e risolutiva, la giornata finisce in relax

<3 Sagittario tenete a bada i pensieri, in questo periodo siete una fornace d’idee nuove, vagliatele tutte con attenzione e scegliete le migliori, non scartate le altre, magari saranno utili piu’ avanti

<3 Capricorno patti molto chiari che portano un miglioramento generale della situazione, ci sono nuovi inizi pronti a fiorire e a muoversi nella giusta direzione, aspettano solo che voi diate il via

<3 Acquario si risolve una questione spinosa e senza molti danni, anche voi potete tirare un sospiro di sollievo e rilassarvi

<3 Pesci ancora qualche ostacolo per girare la chiave e aprire le porte a una nuova stabilita’, ma non e’ nulla che non saprete affrontare e superare quindi niente paura



Vi auguro una buona giornata