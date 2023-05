Astrotarocchi 6 Maggio 2023 di Cristina Olmi



-Ariete ci sono notizie che dovranno arrivare per un incontro ma per ora tardano, state tranquille che arriveranno e si chiarira’ anche il perche’ di questo ritardo

-Toro ci possono essere degli ostacoli da superare, non prendetevela piu’ di tanto, andate oltre e continuate tranquille e’ solo una giornata un po’ movimentata

-Gemelli Qualcosa inizia a muoversi in positivo, cercate di trovare il lato buono delle cose, piano piano tutto torna a posto ( quello che eventualmente non va )

-Cancro anche per voi situazioni molto pesanti d’affrontare si stanno mettendo apposto e’ stato faticoso ma riuscite a venirne fuori piu’ che bene

-Leone le resistenze che state subendo sono l’ennesimo banco di prova che supererete, arrivano notizie di qualcuno che vi sta a cuore e che nel tempo risolverete, intanto pazientate

-Vergine astuzia e pianificazione vi portano esattamente dove volete non abbiate fretta di raggiungere le mete, meglio un giorno in piu’ ma certi del risultato

-Bilancia sul lavoro qualche battibecco puo’ nascere e confusione di conseguenza, e’ meglio evitare e far finta che certe situazioni vi sono sfuggite, evitate di confrontarvi con chiunque per ora

-Scorpione scegliete qualcosa che vi tiene distante dalle solite soluzioni, direi decisamente troverete dei piani B insoliti ma otterrete cio’ che volete, quindi ben vengano soluzioni alternative

-Sagittario per voi superdose di energia da spendere per mettere apposto cose che sono sono sospese e per studiare nuove strategie che fra l’altro saranno anche fortunate

-Capricorno arriva una super dose di fortuna che va a toccare il settore soldi con sorprese ed entrate extra quindi occhi aperti

-Acquario momento di serenita’ e di tranquillita’ che durera’ piu’ di qualche giorno, godetevelo senza nessuna riserva

-Pesci arrivano scelte da fare e soluzioni che sono state veri e propri macigni che finalmente potete togliervi dalle spalle



Buona giornata

