Astrotarocchi 6 luglio 2023

🔴🔴🔴Astrotarocchi🔴🔴🔴🔴🔴 06 luglio 2023 🔴🔴



🔴Ariete sara’ una giornata dove il pensiero principale e’ quello di rimettere ordine nelle proprie cose, si decide di fermare qualcosa a vantaggio di qualcos’altro, occhio alla confusione e soprattutto vanno bene i sacrifici ma senza eccedere troppo

🔴Toro avete molto a cuore che si faccia chiarezza su una questione e la strada scelta o che sceglierete e’ l’unico modo per arrivarci, avrete molti chiarimenti e capirete di piu’ di questo periodo decisamente meno chiaro del solito

🔴Gemelli ritorna la fortuna e con essa qualcuno o qualcosa , sembra migliorare anche la vostra situazione generale anche se al momento vi sentite a volte un po’ in perdita di qualcosa, la verita’ e’ che nel tempo capirete che avete solo guadagnato in termini morali

🔴Cancro la confusione viene tagliata via da un’intuizione che avrete, c’e’ molta competenza in quello che fate e anche se pensate che qualcosa sia stato compromesso la verita’ e che non e’ cosi, anzi dimostrerete di essere ancora piu’ capaci, e che le disavventure che accadono non fanno che rinforzarvi e migliorarvi quindi non mollate mai, di qualunque cosa si tratti

🔴Leone avete avuto o avrete un idea e cioe’ di trasferire qualcosa da qualche parte o trasferirvi direttamente voi altrove, magari e’ solo un’idea ma volete cominciare qualcosa di nuovo , se lo farete veramente inizierete a stare decisamente meglio, pensateci bene ( vale anche se cambiate idea riguardo qualcosa )

🔴Vergine molto probabile, per ora si debba rinunciare a qualcosa ma questo vi portera’ comunque a risolvere qualcosa, anche se e’ piu’ pesante come soluzione, ma comunque vi risolvete un problema, e’ vero a volte che se si rinuncia a qualcosa perche’ costretti, dall’altra arriva del nuovo migliore di quello che si lascia

🔴Bilancia potrebbe saltare fuori inaspettatamente un chiarimento con qualcuno, un o un’amica che proprio non v’aspettate e ritorna una bella armonia, e’ da tanto che aspettate e proprio ora che non ci pensate arriva, buon per voi

🔴Scorpione c’e’ un nuovo inizio che se anche molto faticoso portera’ nuova linfa e nuovo slancio sia al lavoro che a voi come persona, con anche bei successi e ottime soddisfazioni, quindi largo ai nuovi inizi

🔴Sagittario e’ molta la voglia di fare altro, di cominciare cose nuove, il fuoco della passione brucia, ma e’ meglio aspettare di mettere a posto un po’ di cose poi ripartite, nel frattempo continuate a creare nuove idee, vi saranno utili piu’ avanti

🔴Capricorno inizia una nuova fase dove tutto quello che non serve e’ ora di lasciarlo andare, tenendolo stretto vi fareste solo male, e’ ora di cambiare aria e corrente e di rinnovare l’energia

🔴Acquario giornata per voi tranquilla, qualche pensiero vi fa un po’ annuvolare, ma come un breve temporale passa e va, quindi alla fine una giornata che si concretizza, ma con qualche alto e basso

🔴Pesci si dovranno fare delle scelte che saranno non proprio facili da fare ma che apporteranno in futuro grande stabilita’ e tranquillita’ e’ ora di gettare le basi



🔴🔴 Buona giornata 🔴🔴