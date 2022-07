Astrotarocchi: 6 luglio 2022

Astrotarocchi a cura di Cristina Olmi 6 luglio 2022

Ariete Arrivano comunicazioni che qualcosa prende una direzione diversa da quella che vi aspettavate ma che sicuramente e’ migliore dell’idea originale e ci sara’ soprattutto molta chiarezza

Toro si sblocca qualcosa o a livello famigliare o riguardo qualcuno a cui tenete molto e molto molto importante per la vostra vita e’ in pratica un probabile ritorno che se anche non e’ immediato arrivera’

Gemelli arrivano gratificazioni e dopo tanto patimento ve le siete proprio guadagnate arrivano anche notizie o di famigliari o di qualcuno a cui tenete molto

Cancro chiuso un capitolo ora si risolvono parecchie questioni sia economiche che di ordine materiale direi che si apre un buon momento ricco anche di soddisfazioni

Leone qualcosa di ciclico si chiude definitivamente e inizia a splendere il sole quindi tanta buona energia tanto vigore e tanta fortuna stanno letteralmente per arrivarvi addosso, tenetevi pronti

Vergine Sarete sovraffaticati e stanchi avete si delle grandi abilita’ ma vi state ” sfruttando ” troppo e rischiate di distrarvi e di essere ripresi da qualcuno, la cosa potete evitarla prendendo meno di petto le questioni e cercando di non voler a tutti i costi arrivare prima del tempo. Calma c’arriverete ugualmente

Bilancia Per voi e’ sempre battaglia ma la cosa bella e’ che non ne uscite bene e senza ossa rotte, scoprirete d’avere grandi capacita’ lavorative ( nel vostro settore naturalmente ) e quindi un’idea geniale o un ” fulmine ” vi fara’ capire che nuova strada si sta aprendo, anche voi avrete il vostro bel da fare e non fatevi scappare la fortuna

Scorpione Non e’ stato un bel periodo per voi, ma dovete reagire e ricominciare a lottare per voi vi sono gratificazioni, e chiavi che aprono porte improvvisamente, arrivano soluzioni e aiuti insperati, cercate di non abbattervi, che le cose succedono a chi vive, non a chi rinuncia a tutto quindi forza e coraggio che tutto si mettera’ apposto

Sagittario Questa giornata avete sia energia costruttiva che distruttiva quandi mi viene da pensare che tutto quello che non va piu’ bene lo distruggerete a favore di cose nuove e questo e’ una cosa positiva, ma attenzione che quella distruttiva non soverchi quella creativa, in tal caso non sarebbe una bella idea, dovrete saper dosare e calibrare la notizia buona e’ che ci riuscirete

Capricorno Voi del capricorno avrete come dote in regalo questa giornata forza d’animo, fedelta’ perseveranza, conseguimento delle mete, forza fisica , resistenza, sopportazione, quindi qualunque prova la supererete alla grande e con grande stupore di chi vorrebbe non vedervi felici ( peggio per loro )

Acquario Ci sono comunicazioni per voi interessanti siano essi pettegolezzi o notizie importanti vi saranno utili in futuro, tenetele da parte

Pesci Oggi e’ la giornata in cui potreste incontrare amici, passare delle ore rilassati e sereni quindi godetene appieno ( o anche familiari importante e’ poi la serenita’ ) e saltera’ fuori qualche discorso di vecchi rancori, non date credito a chiacchiere

Buona giornata

