Astrotarocchi 6 gennaio 2024

Astrotarocchi 06 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete e’ possibile che ci sara’ per voi, nei prossimi giorni un dialogo molto affettuoso e chiaro con qualcuno che vi e’ davvero molto amico ed e’ possibile che in qualche modo vi dara’ una mano nello svolgere qualcosa che da sole non riuscite e’ una buona giornata per voi

Toro all’improvviso torna qualcuno per voi, e la fortuna aiuta anche a sbloccare qualcosa che nel tempo e’ comunque durata dentro di voi , probabile potrebbe essere proprio l’anima gemella, puo’ accadere nell’arco di un mese, la giornata e’ comunque buona

Gemelli arriva una buona notizia o una persona che porta buone notizie, piene di gioia e passerete davvero una bella giornata, comunque molto serena, potrebbe essere anche un corteggiatore

Cancro Il momento e’ cruciale ci sono scelte che sarete in qualche modo costretti a fare ma essendo il momento giusto, riuscirete a fare quello che dovete accompagnate dalla fortuna, quindi qualcosa si risolve e si potra’ andare oltre

Leone la direzione e’ quella di un nuovo inizio e quindi o darete sfogo alla passione per un hobby, o cominciate un nuovo lavoro, e comunque la giornata la trascorrete tranquille e sopra tutto riposatevi

Vergine la giornata scorre tranquilla e serena, se qualcuno punzecchia un po’ lo fa per gioco lasciate correre ed evitate le discussioni che possono nascere poi sul serio, fatevi una risata e andate oltre

Bilancia ci sono per voi in arrivo belle gratificazioni anche inaspettate, il successo sulle cose che farete e si apre una bella porta che dovrete prendere, di qui in poi le cose decisamente andranno meglio

Scorpione un fine settimana un po’ di alti e bassi dove vorreste fare molto, la volonta’ ci sarebbe, ma le energie non aiutano, approfittate per riposare un po’ ve lo meritate

Sagittario Vi state avviando verso un buon periodo dove il lavoro finalmente prende una buona piega, i guadagni aumentano e finalmente vi rilassate un po’ godetevi un po’ di pace

Capricorno giornata dove non starete proprio a riposo ma le attivita’ saranno ridotte, e’ la testa che dovete rilassare e far divagare un po’, e lasciare spazio nella mente per cose leggere, anche lei deve riposare

Acquario la giornata presenta qualche piccolo contrattempo ma risolvibile nella giornata stessa quindi non ci sono difficolta’, alla fine farete tutto quello che vi siete prefissati, con la buona pace di tutti

Pesci novita’ in arrivo, prossimi giorni arrivano telefonate e messaggi imporanti che vi torneranno utili in futuro, per ora un po’ di pazienza e la giornata comunque scorre senza fastidi



Buona giornata e buona befana

🌞 Per consulenze piu’ dettagliate potete contattarmi o su Whatsapp al 347 57 49 499 o su messanger 🌞