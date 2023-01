Astrotarocchi: 6 gennaio 2023

Astrotarocchi 6 gennaio 2022

di Cristina Olmi



-Ariete c’e’, com’e’ normale che sia, un naturale fermo, nei prossimi giorni arriveranno notizie di un possibile nuovo accordo e si muovono i primi passi verso una nuova direzione

-Toro ci sono scelte che si dovranno fare riguardo il lavoro, ma questo nei prossimi giorni, possibili uscite con amici e momenti molto belli con la famiglia

-Gemelli ci saranno momenti belli e gioiosi in famiglia e possibili comunicazioni con persone a cui si tiene molto

-Cancro si cercano soluzioni a piccole beghe quotidiane e si ragiona molto, si trovera’ una chiave che apre una soluzione, non avete nulla da temere

-Leone si chiude ancora qualcosa e finalmente anche per voi c’e’ un bel successo con momenti di relax e riposo meritato

-Vergine arrivano notizie che creano un po’ di confusione, ma si tratta d’iniziare qualcosa di nuovo, e quindi e’ normale anche essere confusione, c’e’ qualche giorno di relax in vista

-Bilancia anche per voi momenti di relax e riposo ma questo non v’impedisce di pianificare e progettare questioni future fa sempre bene fare le cose per tempo

-Scorpione piccoli colpi di fortuna che chiuderanno una fase abbastanza pesante e finalmente si ricomincia a respirare e a godere dei piaceri della vita

-Sagittario momenti molto divertenti in famiglia o con amici e anche possibili accordi con persone per il futuro

-Capricorno nervosismo, voi avete chiavi e soluzioni solo che non ve ne accorgete e’ ora di aprire porte e buttare fuori quello che non ha piu’ importanza per voi

-Acquario ci possono essere ritorni di ex, anche di amiche o persone che non vedete da tempo, ne sarete contenti e possono esserci uscite rilassanti

-Pesci ci sono buone notizie in vari settori, e momenti molto piacevoli in famiglia, ne sentirete tutto il calore



Vi auguro una buona giornata