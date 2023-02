Astrotarocchi 6 Febbraio 2023

Fisio fit



-Ariete Se ci sono delle difficolta’ sicuramente riuscirete a superarle, e dovrebbero riguardare qualcosa di nuovo che volete fare, ma andranno, nonostante le difficolta’, in porto

-Toro iniziano nuovi progetti che saranno fortunati, si muovono i primi passi, quindi con cautela si andra’ avanti ma e’ la strada giusta

-Gemelli ci sono gratificazioni ed entrate di denaro, magari nei prossimi giorni, ci potranno essere anche eventi gioiosi e buon umore

-Cancro ci sono cose che ancora non vi sono chiare o comunque vi sentirete un po’ sottotono, ma niente paura e’ solo una giornata che deve passare, riprenderete brio i prossimi giorni

-Leone siete un po’ raccolti in voi stessi e vi spostate con la testa, avete in mente qualcosa che vorreste avere ma arrivera’ al momento giusto e nel posto giusto inutile affannarsi per nulla

-Vergine confusione e nervosismo oggi sembrano prendere il sopravvento, rimanere tranquille, possono arrivare notizie di un uomo che pero’ non e’ chiaro e questo crea fastidio

-Bilancia la chiave per risolvere un problema e’ fare un cambiamento di direzione che per ora non riesce, ma con un po’ d’astuzia prossimi giorni ci sara’ l’occasione per farlo non esitate

-Scorpione c’e’ qualcosa che fate spesso che ha a che fare con enti per pagamenti o ospedali pubblici che veramente state sopportando, ma presto anche per voi esce di nuovo il sole rasserenatevi

-Sagittario avete gli affetti piu’ stretti che ve lo dimostreranno in tutti i modi possibili quello che provano, e quel calore vi spingera’ ad agire nel migliore dei modi per risolvere le questioni che vi stanno a cuore

-Capricorno sceglierete nell’arco della giornata alcune cose in base a delle notizie o persone con cui avrete contatti, quello che arrivera’ ha la fortuna dalla sua parte, cercate di non perdere le occasioni

-Acquario dei circoli si stanno ripetendo se positivi non fate nulla se negativi attivatevi per eliminarli e passare finalmente a scegliere la vostra serenita’

-Pesci l’accumolo di ansia ha raggiunto livelli molto alti, c’e’ bisogno di scaricare tensioni e paure e ritrovare l’equilibrio per affrontare ogni cosa, cercate di rilassarvi di piu’



Buona giornata ❤

