Astrotarocchi 6 dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete giornata faticosa, dove molti impegni si accavallano, ma riuscirete a portare a termine tutto, con calma e arriva anche la soddisfazione oltre che di essere riusciti, anche di aver fatto molto bene, giornata intensa direi

Toro diminuisce la voglia di agire troppo di testa e avete ragione, a volte meglio sarebbe dare retta al cuore e seguire l’istinto, oggi e’ la giornata giusta per farlo e concluderete buone cose con belle soddisfazioni in arrivo

Gemelli i problemi ve li state un po’ lasciando alle spalle, benche’ molto preoccupati, le carte lo ribadiscono, si sistema tutto e al meglio possibile ancora qualche giorno e la vicenda spiacevole, qualunque essa sia si mette a posto

Cancro un po’ di pesantezza in questi giorni l’avete avvertita, sta passando, ma molto dipende anche da voi, quindi cercate di alleggerire il carico e di non pensare alla stanchezza ma alle mete ci state per arrivare, resistete e andate avanti

Leone ora siete la nuova versione di voi, l’eta’ l’esperienza vi ha cambiato, e lo sapete, insieme a voi cambia tutto il mondo se in meglio o in peggio solo voi, per quello che v’interessa potete constatarlo, che state aspettando?

Vergine quando arriva il sole nella vita di qualcuno, s’illuminano anche le porte da aprire, e proprio la chiave vi verra’ fornita a brevissimo, attenzione a chi ve la fornisce, sicuramente vi e’ amico /a e l’intento e’ di aiutarvi, non perdete il treno

Bilancia arriva finalmente la gioia, avete veramente attraversato la tempesta, ma non e’ sempre buio, finalmente il vento inizia a girare e arrivano soddisfazioni, gratificazioni ed entrate extra che dire speriamo duri tantissimo, ve lo siete meritato

Scorpione arrivano messaggi di lavoro ma anche di inviti, non ne avete una gran voglia ma alla fine cederete, e non ve ne pentirete, sono in arrivo nuove conoscenze molto interessanti. Occhi aperti

Sagittario l’amore e’ sui binari della vostra vita, sta per arrivare e si accende la passione, se credete alla magia del Natale, magari come regalo l’Universo vi fa proprio trovare quello che cercate, e potrebbe accadere, mi raccomando sappiate gioire se di questo si tratta, non a tutti e’ concessa questa cosa

Capricorno per voi arriva la voglia di battibeccare, andate oltre e lasciate che le cose facciano il loro corso, arrivera’ il momento delle ragioni e dei torti, sappiate essere pazienti che quello che e’ giusto per voi, l’otterrete

Acquario quello che ancora l’universo non vi ha concesso ha un suo perche’ ci sono momenti giusti e proprio in quelli riceverete quello che volete e chiedete, la cosa che puo’ consolarvi e’ che non manca molto per averla, tenete duro

Pesci per voi arriva la fortuna, sappiatela prendere al volo, si risolvono cose pratiche ma anche molto importanti, non perdete tempo a discutere, non e’ necessario, se siete nel giusto vi verra’ riconosciuto



Buona giornata

Per consulenze piu’ dettagliate potete contattarmi con un messaggio su wa al 347 57 49499