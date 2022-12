ASTROTAROCCHI: 6 DICEMBRE 2022

🪺 Ariete Ci sono notizie che arrivano e portano successo, chiarezza e delle aspettative vengono soddisfatte, potrebbe essere anche una persona che arriva a portarvi queste notizie, ma il senso non cambia o si fa chiarezza o arriva un successo

🪺Toro ricordate ogni tanto di dedicarvi alle persone care, siete prese dalle vostre cose, ma anche loro hanno bisogno di voi, ci saranno bei momenti da trascorrere in famiglia e con i figli, possibile invito da parte di qualcuno che v’interessa

🪺Gemelli arrivano comunicazioni di lavoro o dai social da parte di una persona che v’interessa ci sono chiarimenti in vista e soluzione a qualcosa che vi ha molto infastidito, torna la pace

🪺Cancro c’e’ confusione nell’animo e sulle situazioni economiche aspettate dei riconoscimenti che stanno tardando ad arrivare, arrivano a breve, cercate, nel frattempo di fare chiarezza con quello che avete

🪺Leone arrivano momenti veramente sereni per voi, vicino alle persone che amate, o almeno vicine nel pensiero e ci sono rapporti che si rinnovano o nuovi inizi, un bel momento per voi, anche se state sopportando altro che passera’ veloce

🪺Vergine siete in ansia per qualcuno a cui tenete molto e ciclicamente si blocca per qualche motivo, forse e’ bene rivedere le dinamiche che non funzionano ed aggiustare il tiro

🪺Bilancia affrontate qualche giorno dove e’ possibile fra un battibecco e l’altro avrere un po’ di tranquillita’ e di serenita’, se potete evitate di battibeccare, a volte non vale davvero la pena

🪺Scorpione state pianificando qualcosa che andra’ in porto ci sono notizie che arrivano da amici passerete una buona giornata in compagnia di qualcuno a cui volete bene

🪺Sagittario vi state impegnando moltissimo per gli altri, e’ ora che pensate un po’ a voi, un po’ di sano egoismo non guasta mai

🪺Capricorno ci sono molte scelte che dovrete fare, ma in queste dovrete contemplare anche altre persone, ascoltate anche il loro parere, non sempre e’ bene fare di testa propria

🪺Acquario situazioni economiche che piano piano si sistemano anche nei prossimi giorni ci saranno buone notizie per soldi e accordi di vario genere anche contratti di lavoro

🪺Pesci avete una soluzione in mano per risolvere una questione importante ma ancora non la vedete, andate oltre le porte chiuse le soluzioni arriveranno una dietro l’altra

🪺 Buona giornata 🪺

