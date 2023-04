Astrotarocchi: 6 aprile 2023

🎈Ariete arrivano messaggi o risposte che state aspettando, e’ necessario essere prudenti e riflettere prima di agire.

🎈Toro per voi non e’ molto distante la riconciliazione con qualcuno con cui vi siete persi di vista, e’ un buon momento per voi

🎈Gemelli qualcuno inizia a corteggiarvi ed e’ possibile vi chieda un appuntamento, accettate ma sempre con cautela se non conoscete

🎈Cancro Siete in attesa e un po’ ansioso temete che qualcuno non troppo amico metta i bastoni fra le ruote, non e’ cosi ci sono solo ritardi che presto verranno annullati, con tanto di spiegazione

🎈Leone siete un po’ nostalgici e analizzate molto il vostro stato d’animo, dovreste alleggerire un po’, provate a fare qualcosa che vi piace e distraetevi

🎈Vergine fra le persone amiche qualcuna e’ un po’ vanitosa e poco la tollerate, se in questo periodo non volete discutere, evitatela cosi risparmiate su discorsi che non vengono ascoltati e arrabbiature

🎈Bilancia attenzione a piccoli ostacoli che qualche problema lo creano, cercate di riposare e di riflettere prima di agire, e’ molto importante in questo momento usare l’astuzia

🎈Scorpione attenzione alle parole di qualcuno, state rischiando d’illudervi e di non scindere piu’ la verita’ dalla menzogna, prendete le distanze giuste dalle persone di cui non vi fidate

🎈Sagittario occorre velocita’ nel pensiero in questi giorno, e rapidita’ d’azione, per riuscire a realizzare prima di altri un progetto. Buona corsa

🎈Capricorno c’e’ una sfida che si sta preparando per voi, anche se la vincerete dovrete comunque battagliare, affilate le idee

🎈Acquario ci sono ostacoli in arrivo ma non dovete temere nulla li sapete tranquillamente saltare e arrivare comunque alla meta in tempo utile per fare quello che volete. E’ una giornata intensa

🎈Pesci ci saranno dei spostamenti ma anche delle nuove conoscenze interessanti, approfondite meglio con chi pensate valga la pena



🎈Vi auguro una buona giornata 🎈

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

Segui Cristina Olmi sul suo gruppo Facebook