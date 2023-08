🌟🌟🌟Astrotarocchi 🌟🌟🌟

🌟🌟🌟🌟6 Agosto 2023🌟🌟🌟🌟



-Ariete molto probabile c’e’ o il ritorno di qualcuno in famiglia o un momento di festa e di tranquillita’, e per un giorno lasciarete andare il passato e vi concentrerete sui piani futuri, e’ una buona giornata la vostra

-Toro l’energia giusta non manca, abbinata all’intelligenza alla voglia di creare qualcosa che resti vi darete molto da fare in tal senso, e qualche cosa in pratica la metterete, e’ una buona giornata per voi

-Gemelli c’e’ molta confusione ma con la pazienza tutti i tasselli torneranno al posto giusto, possibili messaggi di qualcuno che a voi interessa, approfittate, quando potete per rilassarvi

-Cancro state perdendo, a causa di troppa stanchezza, delle buone opportunita’, ma fate in tempo a recuperare energie e a recuperare altre buone occasioni che arriveranno

-Leone oggi non e’ la giornata ideale per iniziare qualunque cosa, i cambiamenti non sono decisamente la cosa giusta da fare, per oggi state tranquilli e conviene svolgere la normale routine, e’ giornata di tempesta

-Vergine vi muovete verso cose nuove, ma attenzione all’improvviso possono arrivare delle complicazioni, procedete con cautela e se capite che gli ostacoli sono forti per qualche giorno tirate i remi in barca e aspettate

-Bilancia in base a comunicazioni che riceverete avrete bisogno di fare chiarezza e la chiave per riuscirci la troverete, fatto questo sicuramente farete delle scelte e saranno quelle giuste da fare, un fine settimana di riflessione

-Scorpione cambiate direzione ( anche nei pensieri ) per trovare maggiori soddisfazioni, siete un po’ nervose, ma a breve questo finisce e lascera’ spazio a buone nuove iniziative che sul serio daranno soddisfazione quindi cercate di rilassarvi

-Sagittario un problema che sembrava non dovesse finire mai finisce definitivamente e quindi poi tornerete al sorriso di sempre e alla serenita’, e’ solo questione di tempo

-Capricorno siete fortemente spinti a fare qualcosa e dovrete cogliere delle opportunita’ che arrivano al volo dovrete essere determinati e intraprendenti, sara’ un’opportunita, probabile lavorativa, vincente

-Acquario arriva nella vostra vita un uomo che porta un bel rinnovamento per voi, e decisamente, nel tempo realizza molte cose con voi, compreso, per alcune, una bella unione, quindi direi occhi aperti, la primavera voi la farete in estate

-Pesci vorra’ coraggio e determinazione per scegliere fra 2 o piu’ possibilita’ e la capacita’ di adattarsi a nuove circostanze, c’e’ un bel nuovo inizio per voi, ci vorra’ il tempo ma arrivera’



🌟🌟🌟🌟Buona giornata 🌟🌟🌟🌟