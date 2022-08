Astrotarocchi: 6 agosto 2022

Ariete attenzione a non parlare in giro, anche con amici fidatissimi delle vostre questioni economiche e’ inevitabile l’invidia meglio dire va tutto bene e metteteci il punto.

Toro attenzione che non si voglia in qualche modo rubare un progetto, ma anche se cosi fosse state tranquilli, le influenze su questo fatto sono molto positive per voi e ci saranno comunque aiuti che arriveranno all’improvviso, quindi nessuna paura

Gemelli c’e’ simpatia e dolcezza dell’affetto verso qualcuno, ma quest’ultimo ama molto i scontri e vi provoca, voi siate leggere come farfalle, non date corda, si arrotolera’ da solo su se stesso

Cancro avere a che fare con qualcuno che porta una divisa o che viaggia molto per lavoro, implica attese, silenzi e noia in alcuni tratti ma non perdete la speranza, si sistemeranno le cose

Leone vi state occupando delle vostra cose anche con un discreto successo e’ ora di risolvere le questioni ferme e poi di godervi una bella vacanza e d’incontrare gente nuova, insomma di rilassarvi come si deve

Vergine per voi e’ prevista una riconciliazione con qualcuno c’e’ un bel chiarimento e una faccenda pesante si risolve, l’estate andra’ decisamente bene per voi

Bilancia c’e’ qualche lezione che l’Universo sta cercando di spiegarvi e che va compresa per andare oltre e crescere, cercate di capirlo e di apprezzare quanto imparato, una volta fatto questo potrete andare oltre

Scorpione ci saranno delle rivelazioni che vi verranno fatte da una ragazza o una donna e da questo arrivera’ per voi un colpo di fortuna una svolta positiva e riuscirete a risolvere qualcosa anche di vostro, si trattera’ di un intuizione che per voi e’ importante state con le orecchie tese

Sagittario per voi e’ previsto molto amore affetto ma ancora qualcosa c’e’ da impararlo anche attraverso il divertimento, come dire Pulcinella scherzando diceva la verita’, fate attenzione alle parole

Capricorno si prevedono belle avventure per voi forse per qualcuno che vive all’estero ma attenzione e’ molto avaro di sentimenti, non metteteci il cuore, ma se volete divertirvi, potete

Acquario ci sono influenze positivissime per voi, provate il gioco siete accompagnate anche dalla fortuna

Pesci arrivano regali, omaggi, complimenti notizie positive una bella sorpresa e aiuti insperati forse da parte di una parente donna

Vi auguro una buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

