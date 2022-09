Astrotarocchi 5 settembre 2022 a cura di Cristina Olmi

🌹Ariete e’ in arrivo per voi un bell’evento, e’ possibile ricevere lusinghe, inviti, ma anche una riconciliazione, migliorano in generale un po’ tutti i settori vitali

🌹Toro il lavoro e gli affetti se non vanno bene inizieranno a marciare del giusto verso, c’e’ grande voglia di fare, di agire e di risolvere, ottimi i rapporti con i figli e lentamente anche le situazioni sentimentali tornano a posto

🌹Gemelli siete stabili e operativi per mantenere questo status, ma attenzione che troppa rigidezza non precluda per voi, altre strade

🌹Cancro oggi per voi e’ in arrivo tanta creativita’ da usare con intelligenza anche per questioni pratiche e casalinghe, sarete soddisfatti di voi stessi

🌹Leone continuate a girare in tondo su una questione, fate uscire un po’ di furbizia e muovetevi per uscire da questo circolo e iniziare qualcosa di nuovo, o rinnovate quello che gia’ avete, e’ una bella boccata di ossigeno per voi.

🌹Vergine o vi sposterete verso altre situazioni, o delle situazioni si riaffacciano nella vostra vita e’ possibile anche che stiate pensando a un rinnovamento esistenziale, un momento di grande fermento e di grande lavoro per arrivare a cambiare le cose

🌹Bilancia siete all’ inizio di qualcosa non abbiate paura se siete traballanti, nessuno nasce che sa fare gia’ tutto, quindi piano piano imparerete

🌹Scorpione state aspettando qualcosa con molta molta fatica un uomo vi da’ una mano ci vorra’ tempo ma si risolveranno le questioni in sospeso

🌹Sagittario per voi in arrivo una bella notizia,un incontro improvviso che non v’aspettate ma che vi dara’ veramente un sacco di gioia quindi se non e’ domani e’ vicino

🌹Capricorno cambiamenti ancora sono necessari se qualche dubbio l’avete non aspettate oltre tagliate e andate verso nuove situazioni storie e persone

🌹Acquario oggi vagate senza meta e ci sta che ogni tanto niente sia stabilito prima, quindi partite all’avventura non si sa mai gli incontri che si possono fare

🌹Pesci oggi siete al comando di una bella truppa forse di amici o di parenti la parola d’ordine? Divertitevi



Vi auguro una buona giornata 🌹

