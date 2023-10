Astrotarocchi 5 ottobre 2023

Astrotarocchi 05 ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE: Ottima giornata per l’amore. Per le coppie ci saranno coccole e gioia a non finire, mentre per i single si approfondirà un’amicizia. Inizierete a pensare al vostro fisico quindi vi dedicherete anche al vostro benessere.💪

TORO: Cercherete nuovi stimoli tra amicizie e sul lavoro. La fortuna è dalla vostra parte e qualche entrata extra nel gioco potrebbe arrivare, non grandi somme ma comunque vi potete accontentare. Sempre con moderazione mi raccomando.💸

GEMELLI: Ci sono per voi delle ottime notizie in arrivo che vi riempiranno il cuore di gioia. Saprete essere dolci e comprensivi col partner e tutto questo renderà il vostro rapporto molto più gratificante.✌

CANCRO: Sul lavoro sbufferete un pò per la solita routine e per qualche piccolo screzio. Ma si risolverà tutto in giornata, anzi avrete molto più tempo da dedicare ad amici ed al partner.❤

LEONE: oggi tutto è possibile per voi, e potreste vedere realizzati dei progetti o dei sogni nel cassetto. Siete circondati da amicizie ed amore e farete qualcosa per vivere questa giornata con le persone che amate di più.😍

VERGINE: Un problema probabilmente di natura finanziaria vi dà il tormento ma non riuscite a liberarvene. Non permettendo ai familiari d’interferire nei vostri affari di cuore, riuscirete a far sì che la relazione prenda la piega che desiderate.💥

BILANCIA: Un’idea vincente vi aiuterà a raggiungere un obiettivo da tempo desiderato. Ottimo momento per consolidare un legame affettivo, ma anche per viaggiare e approfondire argomenti nuovi e affascinanti.⚓

SCORPIONE: Viaggiate, muovetevi, osate e vedrete che non ve ne pentirete! Buon giorno per portare a termine affari, per sistemare questioni in sospeso. Sul lavoro una persona vi aiuterà e spiccherete il volo.✈

SAGITTARIO: la determinazione non manca, ma forse oggi non basta neppure questo. Nervosi e amareggiati dalle vostre grane professionali, potreste trasformare la persona che amate nel capro espiatorio di turno, evitate se potete😡

CAPRICORNO: Siamo alle solite, problemi veri non ce ne sono, ma voi fate di tutto per creare complicazioni inesistenti. Credete che la vostra capacità di resistenza non abbia limiti, perciò spesso finite con il pretendere troppo da voi stessi. Datevi tempo.😵

ACQUARIO: Una mostra o una gita fuori porta saranno alcune possibilità di questo giorno. Avrete un intuito spiccato, unito alla capacità di valutare le situazioni. Questo è l’ideale per ottenere o raggiungere un traguardo importante. Impegnatevi e vedrete i risultati.💪

PESCI: Un intoppo, forse una questione familiare vi terrà occupati per buona parte della giornata. Cercate un passatempo rilassante e piacevole? Dedicatevi alla cucina, magari sperimentando nuove ricette, leggere e salutari.🌰



Buona giornata a tutti ❤