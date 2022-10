Astrotarocchi: 5 ottobre 2022

♈️Ariete vi state allontanando dal punto fermo che avevate, con molta ansia ma c’e’ una bella svolta per voi su tutti i settori importanti quindi non abbiate paura

♉️Toro c’e’ una sopportazione in questi giorni un po’ fuori dalle righe e vi siete un po’ chiuse, non fa nulla se qualche giorno non sarete con umore alle stelle, una volta uscite starete meglio

♊️Gemelli dovrete fare una scelta e cambiare direzione qualunque sia la mossa sara’ vincente

♋️Cancro per voi un miglioramento generale in tutti i settori possibili nuovi incontri e nuovi inviti, si prevede un intensa vita sociale

♌️Leone supererete un ostacolo, anzi ve lo mangerete a colazione e anche per voi arriva il sole, carta di vittoria schiacciante, di super energia, di miglioramento e’ solo questione di qualche giorno e tutto si risolvera’

♍️Vergine brevi comunicazioni che arrivano al cuore e rinnovamenti di amori o inizi di nuove storie, una primavera in autunno

♎️Bilancia arrivano accordi molto stabili e chiari, non si puo’ non capire che ci sara’finalmente una sicurezza in qualcosa

♏️Scorpione Notizie che al momento sono ferme vi fanno venire voglia di muovervi a voi, non fatelo aspettate, non otterreste risultati

♐️Sagittario si taglia via la confusione e il caos che ciclicamente appare, per una volta farete piazza pulita, definitivamente

♑️Capricorno per voi sono in arrivo chiarezza d’idee successo in ogni settore dove fin’ora e’ mancato e finalmente si riporta tutto in equilibrio

♒️Acquario state provando a cambiare le carte in tavola, e anche direzione alle cose, e’ meglio che per ora osservate e controllate quello che accade senza fare nessuna mossa

♓️Pesci la giornata e’ tranquilla senza nessuno scossone, trascorrera’ senza particolari notizie, ma con molta serenita’

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

Mi piace: Mi piace Caricamento...