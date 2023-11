Astrotarocchi 5 Novembre 2023 di Cristina Olmi



♈️Ariete Qualche ostacolo che dovevate saltare, lo avete gia’ lasciato alle spalle, e quindi i sacrifici sono al traguardo, non mollate proprio ora che si cominciano ad aprirsi le vostre porte

♉️Toro Ci sono notizie che al momento sono ferme, ma nel frattempo non fatevi prendere da paure e da dubbi, occupate il tempo con altri interessi, le notizie che aspettate arriveranno e si fara’ chiarezza.

♊️Gemelli All’improvviso potrebbero arrivare le nuvole, ma sono passeggere, cercate di passare il momento e a brevissimo torna il sole e il buon umore, giornata con umore altalenante

♋️Cancro avete messo il cuore un po’ da parte, ma serve a poco arriveranno a breve notizie che lo rimetteranno in moto, e’ possibile un incontro anche con qualcuno a cui tenete molto

♌️Leone in testa avete pensieri che riguardano l’amore, la chiave c’e’ si deve solo scegliere la via migliore, che ,per ora percorrete in silenzio, con l’astuzia, ma alla luce e alla chiarezza manca veramente poco, poi finalmente ritorna la pace.

♍️Vergine arrivano accordi con qualcuno per questioni si di lavoro, ma non si esclude anche di altro genere, sara’ poi vostra la scelta

♎️Bilancia siete saldi nella vostra sicurezza che sono le mura domestiche, ma un po’ di nervosismo e di sopportazione sicuramente c’e’, finira’ a breve connun nuovo inizio davvero esaltante, sono le ultime code di momenti difficili che stanno passando

♏️Scorpione dovrete fare attenzione alle spese in eccesso o a gli, acquisti di cose superflue, potrebbero, queste ultime creare fastidi economici piu’ avanti, meglio fare attenzione

♐️Sagittario sono in arrivo per voi momenti di gioia, felicità e serenità, e potrebbero anche riguardare lieti eventi all’interno della famiglia, ma non solo anche qualche soldo extra

♑️Capricorno ci sono situazioni dov’e’ bene sorvolare e andare oltre, fermarvi a cercare di continuo conferme e risposte non e’ bene in questo momento, queste arriveranno da sole

♒️Acquario arrivano nei prossimi giorni, soddisfazioni e successi, in particolare nell’ambito professionale. Potreste presto vedere riconosciuti i vostri sforzi.

♓️Pesci state attraversando un momento con molte incognite. Nella vostra vita c’è un senso di vuoto, un’assenza importante che vi disturba, e che comunque tornerete a riempire con delle cose a voi care

Buona giornata



