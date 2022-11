Astrotarocchi 5 novembre 2022

a cura di Cristina Olmi

🌖Ariete la carta lo dice chiaramente e’ sconsigliabile confidarsi con qualcuno, in questi giorni, di cui non ci si fida completamente potrebbe essere pericoloso farlo, per questi giorni, non confidatevi con nessuno

🌗Toro per voi giornata all’insegna del divertimento con finale hot per chi gradisce, per chi e’ single c’e’ comunque la compagnia degli amici, giornata comunque di relax

🌘Gemelli arrivano notizie e forse qualche riconoscimento che attendete da tempo, qualcuno inizia qualcosa di nuovo

🌑Cancro si approda verso una giornata tranquilla, dopo una settimana di pesantezza e’ quello che ci vuole

🌒Leone arrivano comunicazioni brevi o darete comunicazioni brevi a qualcuno che ha molta importanza per voi, c’e’ un po’ di confusione fate ordine

🌓Vergine si risolve qualcosa a cui e’ molto tempo che andate dietro e puo’ riguardare qualunque settore vitale quindi dove avete un problema si risolve

🌖Bilancia c’e’ qualcosa che avete perso, anche moralmente e in qualche modo girate intorno per recuperarla, troverete la strada e ci riuscirete

🌗Scorpione ciclicamente qualcosa si ripresenta e un po’ come i circoli viziosi, se danno fastidio va trovata la causa ed eliminato il problema diversamente continua a presentarsi la questione all’infinito

🌘Sagittario si apre un capitolo importante della vostra vita, accade all’improvviso ed e’ una bella cosa, ma in grado di farvi rimettere in discussione un po’ tutto

🌑Capricorno contro la noia sfuttate un hobby e il tempo volera’ questo v’impedisce anche di pensare in maniera ossessiva a qualcosa che si risolvera’ in maniera naturale

🌒Acquario si sceglie di chiudere qualcosa o si comprende che quando un vicolo e’ cieco bisogna ritornare sui propri passi, se succede non accade nulla di male, semplicemente si e’ sbagliata la strada e si fa un passo indietro. Non muore nessuno

🌓Pesci alti e bassi dell’umore non vi permettono di trovare la giusta serenita’, fermate la macchina mente e riposate

⭐️Buona giornata a tutti ⭐️

