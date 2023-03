Astrotarocchi: 5 marzo 2023

-Ariete per voi un bel colpo di fortuna e il successo che non v’aspettate e’ in ” agguato ” fate attenzione fra il 6 7 8 marzo c’e’ un evento che davvero avra’ una notevole rilevanza e forse una vincita ( giocate con MODERAZIONE )

-Toro ottime notizie per chi non lavora, arrivano inviti o magari una festa familiare, se lavorate potrebbero essere ottime notizie proprio sul lavoro, una qualifica, dei soldi in piu’ e’ un momento dove i problemi si avviano a conclusione e si puo’ godere di meritato riposo

-Gemelli all’ improvviso ci sono di nuovo scelte da fare pero’ ancora non e’ il momento di cambiare direzione, occorre qualche giorno di pazienza e finalmente potrete tranquillamente cambiare rotta

-Cancro per voi un momento di grande romanticismo e di grande sentimenti, attenzione questo non deve impedirvi di vedere oltre e quindi anche di rimanere un po’ con i piedi a terra, meglio essere prudenti, specie se all’inizio di una storia

-Leone c’e’ una sofferenza nel settore sentimentale e nel cambiare la direzione come vorreste voi, ma arriva la fortuna ad aiutare questo momento un po’ difficile, vi sentite un po’ in colpa ma e’ ora di chiudere questo stato di cose e iniziare a riprendervi cio’ che considerate vostro

-Vergine sul lavoro ( entro breve ) buone notizie sono in arrivo, c’e’ successo fortuna e in generale trionfi, non escludo un invito

-Bilancia notizie che chiariscono una situazione sono in arrivo c’e’ un nuovo inizio un accordo che arriva all’improvviso e porta nuova stabilita’ e nuova armonia, migliora tutta la situazione in ogni settore vitale importante

-Scorpione con molta molta fatica state raggiungendo dei grossi traguardi, non pensate che tutto questo passera’ inosservato, la vita ha in serbo anche delle belle sorprese e i prossimi a riceverle sarete proprio voi, non mollate

-Sagittario attenzione a discussioni e battibecchi in famiglia, non cadete nello sconforto o nel dispiacere, sono cose che accadono, non c’e’ nulla che non va, solo uno scontro caratteriale, che passa veloce

-Capricorno l’astuzia e l’attenzione oggi non serviranno, avete bisogno di riposare e rilassarvi, in ogni caso qualche ostacolo si parerebbe quindi meglio riposare

-Acquario c’e’ del nervosismo ma anche delle scelte da fare, vi chiuderete un po’ in voi stessi, nell’arco della giornata arrivano notizie e parlando si risolve una questione in sospeso

-Pesci una chiave per aprire una porta chiusa c’e’, ma chi ha la chiave e’ ancora un po’ confusa/o, e’ una porta che si riaprira’ e si tornera’ alla serenita’ e alla tranquillita’ familiare oltre che a quella personale

