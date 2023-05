📍📍📍 Astrotarocchi 📍📍📍

5 maggio 2023 di Cristina Olmi



📌Ariete attenzione che la confusione non vi blocchi ulteriormente, la fortuna e’ vicina a voi, cogliete i lati positivi di questo momento e sfruttateli al meglio che potete

📌Toro finisce un momento di pesantezza e si riprende il normale corso delle questioni quotidiane ritorna anche la stabilita’ e la tranquillita’

📌Gemelli ci saranno scelte da fare in relazione a comunicazioni che arrivano da un ente, probabile si dovra’ fare chiarezza su qualcosa ma si risolve velocemente

📌Cancro qualcuno di voi avra’ una ” giornatina hot ” o si divertira’ molto a scherzare sull’argomento, direi una giornata leggera per voi

📌Leone state osservando con fare circospetto qualcuno, presto sarete voi stessi a chiarire qualcosa con qualcuno, sara’ un momento molto bello ed emozionante

📌Vergine si apre una soluzione a un problema di ordine economico, e naturalmente potrete tirare un sospiro di sollievo, cercate di rimanere leggeri per un po’

📌Bilancia tenete conto che le paure alimentano la realta’, pensate positivo, diversamente quello che piu’ temete accadra’, la realta’ la potete cambiare, lavorate su questo

📌Scorpione finalmente arrivate alla risoluzione di un vostro problema e ne uscite fuori, e’ stata dura ma ce l’avete fatta, per chi non ne ha potrebbe avvertire un po’ di pesantezza

📌Sagittario arrivano comunicazioni da una persona che a voi interessa e si fa finalmente chiarezza, le decisioni poi spetteranno a voi

📌Capricorno attenzione a non usare l’astuzia in questa giornata, avreste maggiori complicazioni, meglio per un giorno, rimanere tranquilli e non trovare scorciatoie

📌Acquario arrivano notizie che un po’ di confusione la portano, ma si mette apposto nell’arco di pochi giorni

📌Pesci arriva all’improvviso la chiarezza su una faccenda e voi risolverete un problema, non e’ molto ma aiuta



📌Buona giornata 📌