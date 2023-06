🟪🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧5 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟪Ariete giornata in cui arrivano e vanno notizie e questo un po’ di tensione la crea, ma e’ una tensione positiva, saranno notizie al riguardo di qualcosa che dovrete fare per il vostro futuro quindi le notizie sono buone e anche la giornata

🟧Toro per voi la giornata scorre come sempre, fra un impegno e l’altro cercate di non dimenticare di riposare un po’, ultimamente non lo state facendo nella maniera corretta e questo non aiuta a rimanere sereni

🟨Gemelli arrivano notizie riguardo qualche accordo che potrebbe essere rinviato di qualche ora o giorno, ma nulla che crei danni o problemi, qualche piccolo ritardo ma nulla di che

🟪Cancro ci saranno notizie o situazioni che non dovreste farvi sfuggire, sono notizie che fanno bene al cuore e quindi andranno prese a piene mani e godute fino all’ultimo secondo

🟧Leone ci saranno soddisfazioni che riuscirete a prendervi, e che ciclicamente ritornano a darvi soddisfazione, avete seminato bene e ora state raccogliendo proprio quello che avete piantato. Bravi

🟨Vergine avete una gran voglia di andare a curiosare in giro per il mondo ( vostro o lontano non e’ cosi importante per voi ) per oggi dovreste un po’ lasciare da parte i troppi ragionamenti e far lavorare il cuore , seguite l’intuizione

🟪Bilancia in questo periodo, se riuscite cercate di realizzare i vostri piccoli desideri che alimentano il buon umore e vi fanno ritornare in pace con il mondo definitivamente

🟧Scorpione e’ ora di dire le cose come stanno, di discutere di cose importanti e metterle a posto per poi andare definitivamente oltre, stare a pensarci e ripensarci non e’ una buona idea, siete solo voi a risentirne

🟨Sagittario gli ostacoli sono fatti per essere superati ma non sempre si ha voglia e non sempre si e’ pronti, in tal caso, se cosi fosse, prendetevi una pausa di riflessione, dove davvero vi riordinate le idee e poi riprendete ( qualunque situazione ) in mano la questione e risolvetela

🟪Capricorno giornata abbastanza tranquilla dove si svolgono le proprie cose senza troppo ne’ voler pensare ne’ troppo voler andare oltre un confine, avete bisogno di tranquillita’ e di serenita’ ed e’ quella che avrete

🟧Acquario ci sara’ un occasione che forse non pensate che qualcosa all’improvviso si sistema ma cosi sara’, quindi un’ottima giornata per voi

🟨Pesci i progetti che avrete in mente di mettere in campo, e’ bene che li teniate per voi, non tutti gioiscono dei successi degli altri, tenete per voi, qualunque situazione, in bene e in male

🟪🟧🟨Buona giornata 🟪🟧🟨